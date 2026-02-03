Kocaelispor doğru oyun planıyla Fenerbahçe’yi uzun süre kilitledi. Ancak bireysel kalite ve şampiyonluk inancı, Kocaeli deplasmanında sarı lacivertlilere galibiyeti getirdi. Bu maç, oyundan çok zihnin kazandığı maçlardan biri olarak akıllarda kalacak.

Kocaelispor bu maça kadar ligin en az gol yiyen (19 gol) 4 takımından biriydi.

Aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon Galatasaray’ı yenebilen tek takımdı.

O maçta alanı çok iyi daraltmış, rakibin temposunu bozmuş, merkezle bağlantısını kesmişti.

Özetle “büyük takıma karşı nasıl oynanır” sorusuna cevap niteliğinde bir futbol sergilemişti.

Benzer bir oyun planını Fenerbahçe karşısında da sahaya koydu Körfez ekibi.

Başarılı da oldu, ta ki bireysel kalite devreye girene kadar.

Fenerbahçe ilk yarıda o kadar etkisiz bir futbol oynadı ki, Kocaelisporlu kalecinin soğuk algınlığı geçirmesi işten bile değildi.

Sarı lacivertlilerin ilk korneri 35. dakikada, ilk isabetli şutu ise 45. dakika geldi.

İlk yarının golsüz biteceği düşünülürken sahneye İspanyol matador çıktı.

Asensio, yaklaşık 25 metreden jeneriklik bir gole imza attı.

Yılın golü seçilirse sürpriz olmaz.

Yedi yılda yüzün üzerinde futbolcu transfer eden Ali Koç yönetiminin, saha içi karşılığı en net görülen transferlerinden biridir Asensio.

Golü futbolcular atar ama Fenerbahçe’nin bulduğu ikinci golde teknik direktör Tedesco’nun gölgesi vardı.

Kesinlikle çalışılmış bir gol.

Bu, Fenerbahçe’nin son dönemde kazandığı en önemli meziyetlerden biri: Doğaçlama değil, plan.

Kocaelispor’u ve teknik direktörü Selçuk İnan’ı tebrik etmek gerekir.

Bu kadar kısıtlı bir bütçeyle ortaya konulan futbol takdire şayan.

Kocaelispor'a, eski futbolcusu Josip Vukovic'in alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından geçici transfer tedbiri getirildi.

Bu şartlar altında sorunu çözüp ara transfer süresi dolmadan takıma takviye yapmaları zor gözüyor.

Ancak özellikle kanatlara ve forvet hattına yapılacak takviyelerle, önümüzdeki sezon ligin en zor deplasmanlardan biri olur yeşil siyahlılar.

Dünkü maçın en iyisi Fenerbahçe taraftarıydı.

Yaklaşık 2 bin sarı lacivertli, maç öncesinden son düdüğe kadar hiç susmadı.

Son sözü Başkan Sadettin Saran'a ayırdım.

Yağmurluk ve Türk Bayrağı jestinden sonra, dün akşam bir sürpriz daha yaşandı.

Soğuk ve kar yağışı uyarılarının ardından, Saran’ın talimatıyla deplasman tribünlerine tek tek bere dağıtıldı.

Berelerin içinde bir de not vardı.

Notun son cümlesi aynen şöyleydi: Ayak seslerini duymaya başladığımız mutlu sona, hep birlikte, omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe ulaşacağız.

Fenerbahçe belki galibiyeti hak edecek bir futbol oynamadı, ama şampiyonluğa inanmış yönetimi, taraftarı ve kaliteli ayaklarıyla kazanmayı bildi.

Özetle dün akşamki maç, oyundan çok inancın kazandırdığı maçlardan biriydi.