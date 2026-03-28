Depoya giren Amerikan denetçi muhtemelen hayatının en sıradan kontrolünü yapacağını düşünüyordu.

Raflarda dizili serverlar (sunucular)... Kutular... Etiketler... Seri numaraları...

Her şey olması gerektiği gibiydi. Ama değildi.

Çünkü o depoda duran makinelerin bir kısmı aslında çalışmıyordu. İçi boştu. Maketti.

Gerçek olanlar ise çoktan Çin’e yola çıkmıştı.

Ve bütün bu operasyonun kilit aracı... Bir saç kurutma makinesiydi. Etiketleri sökmek, yeniden yapıştırmak, izleri yok etmek için.

Denetçi gördüğü seri numaralarını sisteme giriyor, her şey “uyumlu” görünüyordu. Ama aslında kontrol ettiği şey, çoktan yer değiştirmiş bir sevkiyatın iziydi.

Çünkü bu hikâyede kaçırılan şey birkaç kutu elektronik cihaz değildi. Kaçırılan, yapay zekâ çağının en kritik gücüydü: İşlem kapasitesi.

Ve o gün, o depoda, kimse fark etmeden sadece ürünlerin değil, küresel güç dengesinin rotası değişiyordu.

Bu sahne, bir polisiye romanından değil, Amerika’da geçen hafta açılan gerçek bir iddianameden çıkıyor.

ABD savcılarına göre, yapay zekâ çağının en kritik donanımlarından sayılan Nvidia çiplerini taşıyan yüksek kapasiteli sunucular, kurulan karmaşık bir sevkiyat ağıyla Çin’e kaçırıldı.

Olayın merkezinde ise sıradan bir şirket değil, veri merkezi altyapısının önemli üreticilerinden Super Micro bulunuyor. Dosyanın en dikkat çekici ismi de şirketin kurucularından, uzun yıllardır üst düzey görevde bulunan Yih-Shyan “Wally” Liaw. Suçlamaların açıklanmasının ardından Liaw yönetim kurulundan istifa etti.

İddianameye göre yöntem sıradan bir kaçakçılık değildi.

Sunucular önce ABD’de monte edildi, ardından şirketin Tayvan’daki tesislerine gönderildi. Oradan da Güneydoğu Asya’daki bir firma üzerinden sipariş edilmiş gibi gösterildi. Kağıt üstünde son kullanıcı başkaydı. Ancak savcılığa göre gerçek hedef başından beri Çin’di.

Yani burada olan şey, kamyon kasasında yapılan ilkel bir kaçakçılık değil; ticaret belgeleri, ara şirketler ve sevkiyat zinciri kullanılarak kurulmuş bir teknoloji casusluğu operasyonuydu.

Rakamlar da bu tabloyu doğruluyor.

2024 ile 2025 arasında bu ağ üzerinden yaklaşık 2.5 milyar dolarlık sunucu satışı yapıldığı iddia ediliyor. Sadece birkaç haftalık bir dönemde Çin’e yönlendirilen sevkiyatın büyüklüğü ise 500 milyon doların üzerinde.

Peki bu sunucuların içinde ne var? Asıl mesele burada başlıyor.

Bu sistemlerin kalbinde Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş yapay zekâ çipleri bulunuyor. Bugün bu çipler; yapay zekâ modellerini eğitiyor, veri merkezlerini çalıştırıyor, askeri simülasyonları mümkün kılıyor, yüz tanıma ve büyük veri analizlerini saniyeler içinde yapıyor.

Başka bir ifadeyle...

Bir ülkenin sadece teknolojik değil, askeri ve ekonomik kapasitesini de belirliyor.

Nvidia küresel yapay zekâ çip pazarının büyük bölümünü elinde tutuyor. Tam da bu nedenle Washington’ın Çin’e dönük ihracat yasaklarının merkezinde Nvidia’nın ileri seviye çipleri

yer alıyor.

Çünkü mesele ticaret değil. Mesele şu ki;

Kim daha hızlı hesap yaparsa,

Kim daha hızlı öğrenirse,

Kim daha hızlı karar verirse...

Geleceğin güç dengelerini o belirleyecek.

Ama bu dava bize başka bir şeyi daha gösteriyor.

Yeni çağın casusluğu değişti. Eskiden casuslar belge çalardı.

Bugün ise işlem gücü kaçırıyorlar.

Artık sırlar klasörlerde değil, server (sunucu) raflarında saklanıyor.

Ve onları çalmanın yolu da silah değil; lojistik hatlarını, şirket ağlarını, ticaret belgelerini kullanmak.

Depodaki o sahne bu yüzden önemli.

Çünkü orada sadece etiketler değiştirilmedi.

Aslında teknolojik bir sır el değiştirildi.

Dünya artık görünmeyen bir savaşın içinde.

Bir tarafta teknolojiyi kontrol etmek isteyenler, diğer tarafta o teknolojiye ulaşmak için sistemin sınırlarını zorlayanlar.