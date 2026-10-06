Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarında manipülasyon yapmak, talimatlarına uymayan hakemlere mobbing uygulamak, evrakta sahtecilik, adam kayırma gibi direkt futbola, sahaya etki eden suçlamalarla tutuklandı. Aynı zamanda ligin en çok derbi yöneten ve TFF başkanının kankası olan bir hakem gözaltına alındı ve sorgulanıyor. Buna rağmen TFF Başkanı hiçbir şey olmamış gibi davranıp koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Görünen o ki; İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisini o makama getiren seçimin organizasyonunu yapan, başkan olmasını sağlayan Ecmel Sarıalioğlu, Bayram Saral, Abdullah Oğuz Bayraktar gibi isimlerin desteğini kaybetmesine ve istifa etmesi telkin edilmesine rağmen göreve devam edebileceğini zannediyor. Nedendir bilinmez TFF Başkanı, görevi bırakmaz ise başkan vekili Mecnun Odyakmaz dâhil altı yönetim kurulu üyesinin istifa edeceğini bildiği hâlde koltukta kalacağını düşünüyor.

Oysa TFF başkanını göreve getiren ve seçimi kazanmasına neden olan motivasyon, Anadolu kulüpleri ve Süper Lig dışındaki liglerdeki kulüplerin reform isteğine olumlu bakmasıydı. Görev süresince belli konularda bazı iyileştirmeler yapılsa da bu yönetimin sonunu getiren yaklaşımın, iş başına geldikten sonra tüm eski kadroları tasfiye etmek ve liyakate önem vermeden iş bilmeyen yeni isimlerle futbolu yönetmeye çalışmak olduğu söyleniyor.

Tüm bunlar olurken, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek basına yaptığı açıklamada, ‘Federasyon ne yapacağına karar vermeli. Gidecekler mi, kalacaklar mı?’ diye konuşuyor. Sayın başkan, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bu Federasyon göreve nasıl devam edebilir? İlk önce senin ve tüm diğer kulüp başkanlarının bir araya gelip Hacıosmanoğlu’nun istifasını istemeniz gerekmez mi? Millî Takım başarısız, hakem müessesesi iflas etmiş, naklen yayın gelirleri yerlerde sürünüyor, futbolun marka değeri zarar görmüşken daha ne olması gerekiyor ki bu Federasyon görevi bıraksın? Pes yani!

Ama haksızlık etmeyeyim, aslında Dursun Özbek bir bakıma tutarlı davranıyor. Benzer şekilde, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin bir yönetim kurulu üyesi fon skandalı sebebiyle tutuklu ve hapiste, bir yönetim kurulu üyesi adli kontrol şartıyla yargılanıyor, bir yönetim kurulu üyesi İBB’nin ana davasında sanık, bir yöneticisinin bahis oynayan kulüp yöneticileri listesinde adı yer aldığı hâlde bu dört yönetici hiçbir şey olmamış gibi koltuklarında oturmaya devam ediyor. TFF gibi Galatasaray’da da istifa yok, görevden uzaklaştırma yok.

Oysa TFF’de yaşanan sıkıntılar gösterdi ki kötü yönetim ve yanlış tercihler belli bir süre idare edilse dahi günün sonunda belli bir doyum noktasına ulaşınca artık olayların ve skandalların önüne geçilemiyor, sular kaynıyor. İşte biz bundan sebep Galatasaray’da, TFF örneğinde olduğu gibi yaşanması muhtemel sıkıntıları önlemeye, yönetimi önceden uyarmaya çalışıyoruz. Ne derece başarılı olduğumuzu zaman gösterecek.

Yarın-Çarşamba günü Galatasaray Divan Kurulu toplanacak. 10 Ekim’de yapılacak Mali Genel Kurul öncesi önemli bir etkinlik aslında, ama, yönetim kurulu ve Dursun Özbek’in fahri avukatı Divan başkanı Aykutalp Derkan’ın yine sahneye çıkıp toplantıyı sabote etmesi bekleniyor. Malum, geçen ay yapılan divan toplantısında salondakileri baymak için tüm amatör branşların antrenman derecelerini dahi tek tek okutmuştu. Bu kez daha iyi bir performans bekliyoruz kendisinden. Tavsiyem, bu kez amatör branş sporcularının uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları hakkındaki raporları da okutsun. Böyle devam etsin, hatta avukat cüppesi giyerek toplantılara gelsin; bakalım bu işin sonu nereye varacak, göreceğiz.

Eylül ayı divan toplantısında, bu yıl yapılan üyelik başvuruları arasından 400 kişinin yeni üye olarak kabul edileceğini beyan eden sicil kurulu başkanını buradan bir kez daha uyarıyorum. Bu sayıda yeni üye alamazsınız, kulübün tüzüğüne aykırı. En çok, kaydı açık olan 11.040 üyenin yüzde 3’üne denk düşen 331 üye dışında yapacağınız her yeni üye kabulü geçersizdir. Bu sayının üzerinde üye kabul ederseniz, 69 kişinin gereksiz yere üzülmesine ve kurulunuzun sıkıntı yaşamasına neden olursunuz.

Son yıllarda alışkanlık olduğu üzere harcamalarda ipin ucunu kaçıran Galatasaray yönetimi, bu kez yeni gelir getirici proje olarak localardaki koltuk sayılarını artırmak gibi süper zekicebir icraat yapmayı düşünmüş. Bu konuda bazı localarda deneme amaçlı ek koltuk montajları dahi yapılmış. Üç yıllık, dört yıllık sürelerle localara milyon dolarlar ödeyenlere şimdi yeni mali yük veya tanımadığı insanlarla birlikte maç seyretme dayatması ihtimali doğacak. Bir hesaba göre 10 milyon dolar gelir beklentisi var. Bu konu hukuken hak olsa da bence loca yenileme döneminde konuyu gündeme getirin. Doğrusu bu olur.

Önümüzdeki cumartesi günü yapılacak mali genel kurul öncesi Dursun Başkan adeta atom karınca gibi her fırsatı değerlendirip lobi faaliyetlerinde boy gösteriyor. Geçen hafta perşembe sabahı GSYİAD üyeleriyle kahvaltı etkinliğindeydi, sonra öğlen yemeğinde eski başkan Faruk Süren, Ali Dürüst, Fatih Altaylı ve Ahmet Yüce'yle birlikte yemek yedi. Aynı günün akşamında 1905 Galatasaray Düşünce Derneğinin toplantısına katıldı. Benzer şekilde geçen cumartesi-3 Ekim- sabahı Galatasaray’ın kuruluş yıldönümünde Ali Sami Yen'in mezarı başında tören, akabinde Taksim’de Atatürk Anıtı’na çelenk koyma, devamında Galatasaray Lisesinde kulübün kuruluş günü etkinliği vardı. Oradaki törenden sonra Başkan, Galatasaray İşbirliği Kurulu toplantısına katılmayıp GSYİAD'ın tüzük değişikliği kongresine gitti. Sayın Başkan, benden duymuş olun, Galatasaray Lisesi mezunu ağırlıklı kulüp üyelerinin olduğu toplantılara katılmaktan imtina edip diğer toplantılara koşarak gitmeniz dikkat çekiyor. Bunun özel bir nedeni mi var yoksa sadece rastlantı mı?

Geçen akşam gazeteciliğine çok güvendiğim eski mesai arkadaşım İbrahim Seten'in TFF yetkililerinden teyit ettirdiğini söylediği bir haber yorumuna rastladım: ‘Hacıosmanoğlu’nun iddiasına göre Dursun Özbek kendisine: “Bu sene çok önemli, kasada para var, şampiyonluğa gidiyoruz. Sizin de adaletli olmanız lazım. Karşımızda çok akbaba var, beni indirirler.” demiş. Seten’in açıklamasına göre TFF Başkanı'na Dursun Özbek’in ‘sakın ha’ demesinin sebebi olan konuşma içeriği meğer buymuş. Hatırlıyorum, Özbek o günlerde TFF Başkanı'nı istifaya davet etmiş ve ‘O da cevaben “... aramızdaki konuşmayıkamuoyuna açıklarım.” demişti. Şimdi anlıyoruz ki o gün TFF Başkanı'nın bahsettiği açıklama, Dursun Özbek’in Galatasaray genel kurul üyelerine ‘akbaba’ demesiymiş. Dün akşam ben de konuyu tekrar araştırdım. Evet, Hacıosmanoğlu’na ‘yolsuz, arsızlar’ var minvalinde bir şeyler söylemiş Özbek, belli ki kendisini seçen Galatasaray genel kurul üyeleri hakkında hoş olmayan sıfatlar kullanmış konuşmasında. Özbek’in TFF Başkanı'nı bunca sıkıntılı olaydan sonra neden istifaya davet etmeyip neredeyse ‘sakın ha, istifa etme’demesinin ardındaki dinamik şimdi daha iyi anlaşılıyor. Çok üzücü ve düşündürücü. Yazıklar olsun bile diyemiyorum.