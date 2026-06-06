“Futbolculuk yaptım adrenalin vardı. Sonra hakemlik yaptım yine adrenalin var. Devamında gazete ve tv canlı yayınlar yine adrenalin yüksek. Sonunda hakimin karşısına geliyorsun yine adrenalin. Ömrüm boyunca böyle yaşadım. Hakim sordu söylediğim şu oldu: Niye buradayım hâlâ anlamış değilim. Sözcü Televizyonu’nda ‘Sakın ha’yı sordum hem Galatasaray hem TFF başkanına, Türkiye’nin merak ettiği bir soruydu. İkisinden de cevap gelmedi. Hâlâ da bu konuda net bir bilgi yok. Herkes konuşuyor ama göbeğinden. Yalnız ilk defa yazıyorum TFF Başkanı bana mesaj attı, “Senin mağdur olmanı istemiyorum zamanı geldiğinde konuşacağım” dedi. Galatasaray başkanından çıt yok. Ama Galatasaray kulübünden bana açılan davalar var. GİZLİ KALMAYACAK Hâlâ bilmediğim ve hâlâ spor kamuoyunun bilmediği bu konuda bir kanaate vardım o da şudur: Hiç bilmeden bazı şeyler söylemişim ama şimdi anlıyorum ki fincancı katırlarını ürkütmüşüm. Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Bu ‘Sakın ha’yı bir gün ben de sizlerle birlikte öğrenmiş olacağım. Hakim Bey de zaten böyle bir davada çok doğru bir karar vererek “Beraat” dedi. Maalesef bu kadar zor şartlarda görev yapan adliye ekipleri böyle işlerle zaman kaybediyorlar. Ankara’da halde 20 sene dükkanım vardı çok sevdiğim bir cümleyi orada çerçeve yapıp asmıştım: “Benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana yüz katını versin.”