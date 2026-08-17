Süper Lig'de '... Şampiyon yapacaklar' sezonu sonunda başladı. Her gün farklı bir takımın şampiyon yapılacağı iddiası sosyal medyanın gündemine getirilirken, piyango sonunda kime çıkacak hiç belli değil.

İlk haftada Galatasaray Çorum FK'ya, Trabzonspor Kasımpaşa'ya, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ne puan kaybetti. Yıldızlar sanıldığı ve beklendiği gibi parlamayınca, bir hayal kırıklığı olmadı değil. Ancak daha ilk elin günahı olmaz diyelim. Bu sonuçlar bütün bir sezonun nasıl fırtınalı geçeceğini de gözler önüne serdi.

Beşiktaş ise rakiplerinin puanlar kaybettiği ilk hafta Eyüpspor'u tek golle de olsa, başlangıç için fena olmayan bir oyunla kazanmasını bildi.

En ağır yarayı hiç kuşkusuz Fenerbahçe aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda Fransız ekibi Lyon'a karşı oynayacağı maçın öncesinde rotasyona gitmesi bir nebze anlaşılabilir olsa da şampiyonluğun bir-iki puanla ve hatta averajla belirlendiği yerde sezonun en sonundan en başına hüzünlü gözlerle bakma ihtimali pek de uzak bir ihtimal olmayabilir.

Fenerbahçe'nin bireysel hatalarından ziyade, hakem tercihleri de bir ilginçti. Verilmeyen, bana göre, 2 penaltının yanında Gençlerbirliği oyuncularının temaslı müdahalelerine fazla müsamaha gösterildiği kanaatindeyim.

Penaltı beklenilen pozisyonlarda ta Avrupalardan (!) VAR koltuğuna getirilmiş olan yabancı hakemlerin kılını dahi kıpırdatmamasını da herhangi bir iyi niyetle açıklayabilmek mümkün değil. İşin ilginci aynı isim hemen ertesi gün Beşiktaş-Eyüpspor maçına atandı.

Ve durum böyle olunca da Fenerbahçelilerin, maç çıkışında kameralar karşısında görmeyi özlediği Mahmut Uslu da sahneye biraz erken çıkmış oldu.

Uslu'nun isyanı gayet haklıydı. Uslu 'Bizim açımızdan lig bitmez' dedi.

Ama lig göz açıp kapayıncaya kadar öyle de çabuk bitiyor ki...