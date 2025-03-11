Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu’nun yola çıkacağı adresten tutun da hazırlanacak pankartlara kadar bir dolu detayın yer aldığı kulisler yazmıştım.

Hafta sonu her adreste gerçeğe döndü.

İmamoğlu için hem yeni sloganlar hem yeni pankartlar hem de yeni şarkı çalışmaları görünür oldu.

Dahası İmamoğlu’nun konuşma metinlerindeki vurgular da kulislerle doğru orantılı ilerledi.

Dahası var...

23 Mart tarihinden itibaren resmen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı

titrini kullanmaya başlayacak olan İmamoğlu, miting stratejisini de belirliyor.

CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Salonlardan sokağa çıkamıyorsun” eleştirisini de göz önüne alan İmamoğlu ekibi, sokak/meydan siyasetini kampanyasının merkezine oturtacak.

Tematik mitinglerin parti uhdesine bırakılması, İmamoğlu’nun sadece

ve sadece “Sandığa davet” mitingleri düzenlemesi planlanıyor.

Seçim kararı alınana dek mevcut gerçeklerin hatırlatılarak sandığın zorlanması, seçim kararı alındığı gün ise vaatlerin daha belirgin sunulması hedefleniyor.

İmamoğlu cephesinden öğrendiğim bir başka detay ise saha vurgusu..

“Sandığa davet” mitingleri için her hafta sonu en az iki, muhtemel dört merkezde konuşması beklenen İmamoğlu’nun, sokaklarda spontane seslenişlerine de şahit olabiliriz.

KÖŞENİN GÖZÜ

Tarih: 11 Haziran 2024.

Adres: CHP Genel Merkezi.

Normalleşmenin son görüşmesi...

Tekrarı beklenmiyor.

Yakın geçmiş de olsa, üzerinden tam bir yıl geçmemiş de olsa artık tarihe karışan bir görüntü...

18 yıl sonra ilk kez geldiği CHP Genel Merkezi’nde uğurlanan Erdoğan...

Bu vedanın arkasına neler gelmedi ki...

Operasyon, soruşturma ve kayyumlar girdi araya...

CHP de buna “hodri meydan” diyecek Cumhurbaşkanı adayıyla sahada artık.

KÖŞENİN SÖZÜ

“Gökyüzünü hedeflersen, tavana ulaşırsın. Tavanı hedeflersen, yerde kalırsın.” - Bill Shankly