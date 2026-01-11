Bu bir maç yazısı değil.

Bir transfer güzellemesi hiç değil.

Dünkü Süper Kupa derbisinden geriye kalan; liderlik, iletişim ve kurum kültürü üzerine ciddi notlar barındıran bir hikaye.

İnsanı tanımayan, sistemi yönetemez.

Final cümlemi genelde sona saklarım ama bu kez baştan söyleyeyim:

Dünkü zafer Başkan Sadettin Saran’a yazar.

Saran başkan seçildikten sonra Fenerbahçe’de gözle görülür bir değişim yaşandı.

Geçmişin tartışmalarına saplanıp kalan bir lider profili çizmedi.

‘Birbirimizi suçlamaya değil, anlamaya ihtiyacımız var’ dedi; söylemle yetinmedi, uyguladı.

ÖNCE GÜVEN

Başkan, teknik ekipten futbolcuya, kongre üyelerinden taraftara kadar camianın tamamına önce güven aşıladı.

Göreve gelir gelmez futbolcularla birebir iletişim kurdu.

Onlara önce insan olduklarını hissettirdi.

Musaba’nın ilk antrenmanında ‘Sen benim çok önemli bir transfersin, sana güveniyorum’ dedikten sonra, Hollandalı futbolcunun kendisine nasıl sarıldığını hatırlayın.

Önce güven verdi, sonra görevini hatırlattı.

Musaba ilk maçında Samsunpsor zaferinin mimarı oldu.

Hele maç sonrası İstanbul yolculuğunda futbolcularla Saran arasında geçen diyaloglar.

İzlemediyseniz mutlaka izleyin derim.

İletişim sanatının bütün unsurlarını nasıl kullandığını göreceksiniz.

KİŞİSEL GÜNDEM VE KURUMSAL SORUMLULUK AYRIMI

Lider, bulunduğu noktayı değil gidilecek yeri gören kişidir.

Özel hayatıyla ilgili ciddi iddialar ve hukuki süreçler yaşanırken, Saran bu kaotik tabloyu camiaya yansıtmadı.

Aday olurken verdiği sözlerden geri adım atmadı.

Nokta atışı transferler yaptı; devamı da gelecek gibi görünüyor.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Matteo Guendouzi transferi sıradan bir hamle değil, karakter transferidir.

Çarşamba gecesi Lazio formasıyla Fiorentina’ya karşı nefes kesen bir maça çıktı Fransız futbolcu.

Harika bir performans sergiledi.

Başka takıma transferi kesinleşen futbolcular, sakatlanmamak için temkinli çıkar sahaya.

Guendouzi kariyerine ve karakterine yaraşır oyun sergiledi o maçta.

Frasız orta saha, Roma Olimpiyat Stadı’ndaki son maçında, Lazio’lu hayranlarını ne kadar üzdüyse, Atatürk Olimpiyat Stadı Fenerbahçeli taraftarları bir o kadar sevindirdi.

48 saat önce transfer olduğu takımda, sözleşmesindeki imzası bile kurumadan derbide gol attı.

Transfer olduktan sonra Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a en erken gol atan isimlerden biri olarak adını daha ilk maçında tarihe yazdırdı.

Taraftarın gönlünde yaşattığı tarifsiz mutluluk yanı başında.

Bu transferde Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın emeğini de teslim etmek gerekir.

Takımı öne geçiren üstelik maçın adamı seçilen bir oyuncuyu Süper Kupa finaline yetiştirmek yönetici başarısıdır.

'Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Ali Koç ve yönetimi olsaydı, bu transfer de Galatasaray'a yenildikten sonra gerçekleşirdi' diyenleri duyar gibiyim.

TAM BİR PROFESYONEL

Guendouzi transferi büyük bir başarıdır.

Bu yorum için erken derseniz hak veririm fakat Çarşamba gecesi Seri A gibi zor bir ligde 100 dakika sahada kalıp, tek antrenmanla, Galatasaray karşısında kusursuza yakın performans sergilemek küçümsenemez.

Fenerbahçe gerçek bir profesyonel transfer etmiştir.

Bu noktada Todesko’yu da kutlamak lazım.

Musaba ve Guendouzi'yi ilk maçında oynatmasa kim itiraz edebilirdi.

Alman teknik adam, geldiğinden beri tabuları yıkmaya devam ediyor.

Saran’la Todesko’nun ortak noktası çok.

Benim en çok dikkatimi çeken yanları; her iki isim de sıkı çalışıyor ve bahane üretmiyor.

Dün akşam Fenerbahçe sadece derbi maçı kazanmadı.

Süper Ligde 2. yarı öncesi en ciddi rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.

MAÇA GİTMEDİM ÇÜNKÜ…

Süper Kupa maçı öncesi endişeliydim açıkçası.

Bu endişem olumsuz hava koşulları ya da olası güvenlik problemlerinden dolayı değildi.

Son yıllarda özellikle Galatasaray’ın öne geçtiği derbiler, oyun seyri açısından çileye dönüyordu.

Yerde kalan futbolcular, oyunu soğutma refleksi, kaybetmeme üzerine kurulu çirkin planlar…

Böyle olunca da insan ‘Derbilerde ilk golü atan taraf aman Galatasaray olmasın’ diye geçiriyor içinden.

Türkiye’de skor üstünlüğünü koruma refleksi, oyunu boğan bir futbol kültürüne dönüştü maalesef..

Topun oyunda kalma süresi son dönemlerde o kadar kısalmıştı ki bu yüzden derbiyi evde izlemeyi tercih ettim.

İtiraf edeyim pişmanım.

Dünkü maçta Fenerbahçe sadece kazanan taraf olmadı; öne geçtikten sonra oyunu da kirletmedi.

Onca çileye katlanıp maça gelen taraftarlara saygı gösterdi.

SAYGI MESELESİ

Her iki takım taraftarı da zor hava koşullarına rağmen tribündeydi; alkışı hak ediyorlar.

Ancak saygı duruşu sırasında yapılan saygısızlığı kabul etmek mümkün değil.

Ruhu şad olsun, Gökmen Özdenak, sadece Galatasaray'da top koşturmadı.

Ay-Yıldızlı formayı giymiş bir milli futbolcuydu.

Hıncınız yanan çocukların acısı kadar büyük olsa bile, ölen bir insana karşı sergilenen saygısızlığın mazereti olamaz!

Son söz: İnsanı tanıyan lider, oyunu da camiayı da yönetir.

NOT: Dün, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günüydü.

Sektörde o kadar işsiz arkadaşımız varken, bir yanımız buruk.

Başta dünkü derbide görev yapan meslektaşlarım olmak üzere tüm basın emekçilerinin gününü kutluyorum.