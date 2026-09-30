Dini alet ettin. Saray yaptın. Hınç ve para birbirine yandaş oldu. Kibir ve utanç sarayda aynı rahimden doğma kardeş oldu. Bakan yaptın. Soyadı “Sayan” ama oldu nitelikli “Soyan”. Anket yapmışlar. “Türkiye’de bir gelişme ve ileriye doğru bir sıçrama var mı yok mu?” diye sormuşlar. Yüzde 89. “Yok” demiş. “Ne var?” diye sormuşlar. Yüzde 89 “soyana doğru geriye sıçrayış var” demiş. ★★★ Türkiye’de köprüler, hava meydanları, tüneler, hastaneler, hapishaneler, saraylar, 100 bin kişilik camiler, kültür merkezleri, millet bahçeleri, üniversiteler kuruluyor. Gökyüzünü fethe çıktık. Kendi savaş uçağımızı yaptık. ABD’den motor bekliyoruz. Lüks pahalı otomobil satışlarında patlama oluyor. Büyüme devam ediyor. Siz ise “Bir sıçrama var olmasına var ama geriye soyguna doğru sıçrayış var” diyorsunuz. Geriye doğru sıçrayış olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Diye sormuşlar. Yine yüzde 89. “Kör müsün?” demiş Sarmala girdik. Sayan Bakan. Sayın Soyan çıktı. Kör müsün? ★★★ Dini alet ettin. Saray yaptın. Kibir ile utanç. Kardeş oldu. Alkışlarla cilaladın. Dünya para babaları. Londra tefecileri. Bize güveniyor dedin. Sıcak para akıtacaklar. Gökten dolar yağacak. Doların fiyatı inecek. Lira çok kıymete binecek. Girdi fiyatı gerileyecek. Enflasyon tek haneye inecek. Hayat pahalılığı duracak. Benim işçim, köylüm! Altın yastık altında ölü. Ölü altın canlanacak. Borsamız şaha kalkacak. Türkiye’nin tüm imkanı Borsa’daki Sayan Bakanımız gibi fon yatırımcılarımız sayesinde üretime dönecek dedin, dediniz. ★★★ Sayın Bakan Sayan’a da aynı cümleyi ezberletip Meclis kürsüsünden, yandaş TV ekranından, fon şirketine bağımsız yönetim kurulu üyesi atayıp koltuk verdiğiniz profesörün ağzından söylettiniz. Ne söyletmesi! Kabarıp, kabarıp. Şişinip, şişinip. Beyin yıkadınız. Sonuç ne oldu? Sayan’dı Soyan oldu. Türkiye kara para yıkama hamamına döndü. Sayan, Soyan çıkınca vatandaşın gözünde; “tükürürüm sizin borsanıza ve fonunuza” deyip yastık altı yeniden en güvenilir alan oldu. ★★★ Fatma Betül, başı türbanlı namazında orucunda sayın Bakan Sayan’dı. Sayenizde, desteğinizle oldu fon maskeli nitelikli soyan. Suçüstünde yakalandınız. Şimdi girip yasaların labirentine; nitelikli soygunu “etkin pişmanlık” çarşafıyla örtüp para cezasıyla basit suça indirmek niyetindesiniz. Sayan’dı, fon maskeli nitelikli soyan olunca; onu Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/3 maddesine göre değil Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesi uyarınca; “koordineli, hiyerarşik ve süreklilik arz eden suç kapsamıyla” yargılamak durumu doğdu. ★★★ Koordineli. Hiyerarşik. Ve kesintisiz. Tandık, bildik, sizin oğlan, sizin kız, sizin tarikat, sizin hoca efendi fon kurdular ve fonların içine kendi çer-çöp şirketlerinin hisse senetlerini koydular. Kendileri, kendi hisse senetlerini almaya-satmaya koyuldular. Özata Denizcilik’ in orucunda-namazında sahibi, Pusula Portföy’ün namazında niyazında yöneticileriyle bir olup Borsa İstanbul’da kapalı fon sistemi ile koordineli, hiyerarşik ve kesintisiz sürekli “ al-al yaparak” şirket hisselerinin değerini manipülasyonla yüzde 289 şişirdiler. Pırasa fiyatı etmeyecek şirketin değeri 6 ayda 289 milyar lirayı gördü. Ortam soyguna hazırdı. TERA fonu da devreye vidalandı ve Sayın Bakan Sayan ile Sayın Bakanın Sayın kocasına da al-sat yapma yolu açıldı. ★★★ Türbanlı Sayın Bakan ile hacı sakallı Sayın kocası, fondan Nisan ayında hisse aldılar. Eylülün ilk haftasında çıktılar. Haberliydiler. İçeriden bilgi alıyorlardı. Borsacıların dilinde buna “içerden bilgi sızdırmak” yani “öküzü bacadan çalmak” diyorlar. 2 milyar lira kaptılar. 514 bin kişinin parası içerde kalıp pul olurken onlar Sayan-Soyan oldular. ★★★ Dini alet ettin. Saray yaptın. Fan-fin-fon. Bizim oğlan. Bizim kız. Kurun birer fon. Dedin. Dediniz. Dedirttiniz. Sayan’ı fon üzerinden 1 koyup 21 alan, çanak-çömlek patlayacağını önceden haber alıp fondan çıkarak nitelikli soyan, içerinden haberli olduğu için öküzü bacadan çalan yaptınız. Ar damarlar çatladı. Şimdi Sayan Soyanı, Ceza Kanunu’nun 220. maddesinden kaçırıp Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesine sokarak yıkayıp kurulamaya almanın alt yapısını hazırlıyorsunuz. Bu koordineli, hiyerarşik ve kesintisiz soygun SPK, BDDK, BORSA BAŞKANLIĞI, TMSF, MASAK, MİT, CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI’NIN, CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI’NIN bilerek ve isteyerek, kesintisiz ve hiyerarşik göz yumması ile oldu. Sayandı. Soyan oldu. Bana 2 hafta izin! Ekim ayı geldi. Benim de yıllık iznimin ucu göründü. Genel Yayın Müdürü Kenan Kurtkaya’ya; “Yıllık iznimin bir bölümünü kullanayım” dedim, “Kullan” dedi. Oysa “hastalandın, 40 gün yazı yazmadın, bunu iznine say” diyebilirdi. Kenan Kurtkaya, kibar, nazik insan. Benimle ve tüm SÖZCÜ çalışanlarıyla yazı emekçiliği dayanışması yapıyor. Bana 2 hafta izin. Bu iki hafta içinde siz “Kim fonlarda vurgunu nasıl vurdu? Kim vurgunu nasıl seyretti? Kimler, ülkemizi dibine kadar yeni bir finansal krizin, dibine kadar nitelikli dolandırıcılığın, dibine kadar siyasi çürümenin içine bilerek, isteyerek attı?” haberlerini SÖZCÜ’ den okuyun. İzinden dönünce ben de gördüklerimi, bildiklerimi, duyduklarımı yazmaya devam ederim.