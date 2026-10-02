Sayın İçişleri Bakanım, haddim olmayarak size basın yoluyla ulaşmak istedim. Yıllardır futbolun içindeyim, tabiri caizse içinde doğdum, büyüdüm ve herhalde içinde öleceğim. Hep iyi olsun istedim, çok fazla demagojiye girmedim ama pansuman yaparak değil, kökten değişiklikler yaparak futbola hizmet etmek istedim. GÜNDOĞDU BANA DEDİ Kİ Şimdi diyeceksiniz ki “Ne oluyor ki bu yazıyı yazıyorsun?” Bakın Sayın Bakanım, yıllar önce asker hakemler vardı, subay ve astsubay. Türk futbolu bu konuda büyük sıkıntılar çekti. Ben de bu konunun yıllarca üzerine gittim. Sonra Genelkurmay çok doğru olarak bu işi kökünden halletti. Yani askerler kendi işine döndüler, başka işlerle uğraşmadılar. Emir demiri keser ama futbola girince öyle olmadı. Bu konuda da benim bayağı payım ve emeğim var. Şu andaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu karşılaştığımızda bana dedi ki: “Asker hakemler konusundaki çabaların ve neticesinde sana inanılmaz kızmıştım. Ama sonra düşündüm ki haklıymışsın.” Enteresandır değil mi? POLİS TEŞKİLATI YIPRANACAK Şimdi ikinci kısma geldik Sayın Bakanım. Bakınız; Türkiye’de futbol müsabakaları yapılıyor, liglerde toplam 50 polis arkadaş hakemlik görevi yapıyor. Bitmedi...…Temsilciler var polis arkadaşlar, 54’ü üst klasmanda 80’i protokolde oturanlar. Saha içi, saha dışı, koridor bu grup Süper Lig ve 1. Lig’de 150 kişi. 2 ve 3. liglerle beraber 284 kişi toplamda görev yapıyorlar. Şimdi Sayın Bakanım, bu arkadaşlar hem polislik görevi yapıyorlar hem de maçlara gidiyorlar. Bir şehirden diğer şehre giderseniz iki ya da üç gün seyahat planlaması olur. Yani bu arkadaşlar 2-3 gün bulundukları yerde yani esas mesleklerinde iş yapamıyorlar. Ve bu arkadaşlar spor alemiyle, seyirciyle, federasyonla basın mensuplarıyla zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. Yıpranan kim? Polis teşkilatı olacak. Asker ve polis görev başında ölürse şehit oluyorlar. Biz bu insanları niye görevleri dışında saçma sapan yerlerde görevlendiriyoruz. FASULYEYE NOHUT KARIŞMAZ Çok fazla uzatmayayım. Ali Tuna isimli bir polis arkadaş, ben ve Ahmet Çakar için “Hakemleri tayin ediyorlar” demiş. Bu ahlak noksanı beyanatı veren kişi maalesef polis. Bu yazıyı yazmadan evvel bu arkadaşı mahkemeye verdim. Yarın adliyeye gelince polis kıyafetiyle mi gelecek yoksa sivil kıyafetiyle mi? Bu işler, işine gelince öyle, işine gelince böyle olmaz. Polislik çok şerefli ve zor bir meslek. Polis polisliğini yapacak, asker askerliğini, hakem de hakemliğini. Bu kadar basit. Yani fasulyeye nohut karışmayacak. Mutlaka bunu yetkili kurullarınızda değerlendirirsiniz. Sevgi ve saygılarımla gözlerinizden öperim. MERAK EDİYORUM Futbolda hareketli günler yaşıyoruz. Bahis olayı bir türlü bitmedi. Kulüp başkanları çıktı, yöneticiler çıktı. Ey Futbol Federasyonu her şey tamam, şimdi ben size soruyorum, TFF yönetim kurulunda, TFF resmi kurullarında ve TFF’nin çalışanlarında hiç mi bahis oynayan yok, çok merak ediyorum. BAHİS OYNAYAN POLİS KÖKENLİ TEMSİLCİLER Geçen sezon patlayan bahis skandalı sürecinde çok ilginç bir durum ortaya çıktı. TFF, polis kökenli temsilcilerin önemli bölümünün bahis oynadığını tespit etti. Durum böyle olunca bu temsilcilere sessiz bir operasyon yapıldı, hiçbirine maç verilmeme kararı alındı. Konu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü durumun önemi ve hassasiyeti bakımından polis kökenli tüm temsilcilerin isimlerini TFF’den istedi. Federasyon da gönderdi. Bu polis arkadaşlara çeşitli idari cezalar verileceği, hatta tenzili rütbe yapılacağı öğrenildi. Hatta medyaya yansıdı. Belirteyim, tüm profesyonel liglerde 350 civarında temsilci var, bu sayının yarısından fazlası polis kökenli arkadaşlarımız.