Şebnem Ferah’ın sahnelere döneceğini duyurmasının ardından ortalık toz duman. Biletler sadece 12 dakikada tükendi, 140 bin kişi dijital kapıda kaldı, sistemler yoğunluktan çöktü, karaborsacılar zaten çoktan pusuda yerini aldı… Bunlar artık malumun ilanı.

Sosyal medya ise tam bir yangın yeri. Bilete ulaşamayan binlerce hayranın sitemi, sistem hatalarına duyulan öfke ve hepsinden öte, havada asılı kalan o devasa soru: “Neden KüçükÇiftlik Park?”

Hayranlar haksız da sayılmaz. Altı yıllık bir inzivanın ardından, Türkiye’nin en büyük rock yıldızlarından birinin dönüşü için neden bir stadyum konseri değil de 17 bin kişilik bir mekân seçildi?

Bugün müzik dünyasında dengelerin nasıl değiştiğini görmek için uzağa bakmaya gerek yok. Daha yolun başında sayılabilecek yeni nesil isimlerden Blok3’ün bile dev stadyum konserleri için gün saydığı, 40-50 binleri hedeflediği bir dönemde; Türkiye’nin rock devinin 17 bin kişilik bir alana sıkışması soru işaretlerini büyütüyor.

Bu tercih sadece bir “mekân seçimi” mi, yoksa arkasında profesyonel bir hikâye mi yatıyor?

Bu düşüncelere dalarken hafızam beni iki yıl öncesine götürdü…

Şebnem Ferah ile ilgili o dönem çıkan flaş habere…

Hatırlayalım; KüçükÇiftlik Park’ın sahibi Naz Kavran'ın Şebnem Ferah’a 10 konserlik dev bir turne için 2 milyon dolar teklif ettiği iddia edilmişti. O dönem bu rakam sektörde bomba etkisi yaratmış, Şebo hayranlarını büyük bir heyecan sarmıştı.

"ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL"

Ancak sanatçının, o meşhur mesafeli tavrıyla bu teklifi “Henüz zamanı değil” diyerek geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Şimdi taşlar sanki yerine oturuyor. İnsan düşünmeden edemiyor; madem zamanı geldi, madem o altı yıllık hasret bitiyor, neden hâlâ iki yıl önce reddedilen o 17 bin kişilik sınırların içindeyiz?

Stadyumları dolduracak bir kitle kapıda beklerken, neden butik sayılabilecek bu açık hava sahnesinde ısrar ediliyor?

Belki de o dönem “zamanı değil” denilen o dev teklif, bugün gecikmeli olarak hayata geçmiştir.

Belki de Naz Kavran'ın bekleyişi, Şebnem Ferah’ın “Evet” demesiyle sonuçlanmıştır.

Kim bilir, belki de KüçükÇiftlik Park sadece bir başlangıçtır ve o 10 konserlik serinin fitili burada ateşleniyordur.

Bilet alamayan 140 bin kişi için şimdilik tek teselli bu. Bu “sır” çözülürse devamı mutlaka gelecektir.

BEYOĞLU’NDA SEYAHAT ZAMANI

Geçtiğimiz haftanın heyecan uyandıran gelişmelerinden biri de Beyoğlu’nda yer alan Meşher’de kapılarını açan “Seyahat Sanatı” sergisi oldu. Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer Koç koleksiyonlarının ana omurgasını oluşturduğu sergi, 500 yıllık bir seçkiyle seyahatin kültürlerarası etkisini mercek altına alıyor.

Albrecht Dürer, Jacopo Ligozzi ve Louis-François Cassas gibi önemli sanatçıların eserlerinin yanı sıra seyahatnameler, haritalar, diplomatik hediyeler ve İstanbul manzaraları da sergide dikkat çekiyor. Küratör M. Merve Uca tarafından hazırlanan sergi; merak, inanç, diplomasi, savaş, ticaret ve turizm başlıkları üzerinden seyahatin yalnızca fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda dönüştürücü bir deneyim olduğunu anlatıyor.

23 Mayıs 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek sergi, Beyoğlu’nun kültür rotasına güçlü bir durak daha ekliyor.