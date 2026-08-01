CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, bugün yeni bir operasyonla uyanmazsak son olarak Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 55 kişiye “şafak baskını” yapıldı. CHP’li belediyelere yapılan operasyonları, şafak baskınlarını, gözaltı, tutuklama ve yargılamaları kaygıyla izleniyor. Bu konuda yapılan yorumları yetkililer de biliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi sınırlarını değiştiren, egemenlik haklarını gasp eden ve terör suçu işleyen İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içindeki adalarımızda konuşlu Yunan belediyeleri ile işgal altındaki adalarımız konusunda ise sessizliğimizi koruyoruz. DEVLET İÇİNDE DEVLET İzmir, Aydın ve Muğla büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanları Türk. Ancak, bu illerimizin sınırları içinde yer alan Türkiye’ye ait olan bazı adalarımızdaki belediyelerin başkanları Yunan. 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçim Kanunu Madde 9’a göre belediye başkanları ve belediye meclisi üyelerinin Türk vatandaşı olması zorunluluğuna rağmen Yunan vatandaşları hiçbir engelle karşılaşmadan yıllardır Türkiye’de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapıyor. AKP iktidarı döneminde toplam 21 ada ve iki kayalığımızın Yunanistan tarafından işgal edildiğini her fırsatta anlatan Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri ve Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Cumhuriyet tarihinde ilk defa AKP hükümetleri döneminde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde Yunan belediyeleri faaliyet gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içinde Yunan devleti adalarımızı yönetiyor” diyor. SINIRLARIMIZDA YUNAN BELEDİYESİ 2004’te işgal edilen Aydın ilimiz sınırlarındaki Eşek Adası’nda 2007’de Yunan belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimi Yunan vatandaşı Evangelos Kottoros kazandı. Yunan yerel seçimleri 4 yılda bir yapılıyor. 2011, 2015, 2019 ve 2023’te yapılan seçimleri de kazanan Yunan vatandaşı Evangelos Kottoros 5 dönemdir ve tam 19 yıldır Aydın Eşek Adası Belediye Başkanlığını yürütüyor. Belediye binasının duvarına asılan Yunanca tabelada, “Yunanistan Cumhuriyeti Güney Ege Bölgesi Oniki Ada İli Eşek Adası Nahiyesi” yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Aydın’daki adasını işgal eden Yunanistan, adayı mülki (devlet) sınırlarının içine katmış. Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos da 18 Temmuz 2017’de, Yunan Başbakanı Çipras 25 Mart 2019’da Aydın Eşek Adası’na geldi, Kottoros ile birlikte işgalci Yunan askerlerini denetledi. GÖSTERİ YAPIP DÖNÜYORLAR Yunan Cumhurbaşkanı Katerina’nın 29 Haziran 2020’de, Aydın Eşek Adası’na gelip Türkiye’ye meydan okuması üzerine bazı yayın organları işgale çok sert tepki verdi. Gazeteler, “Yunan Cumhurbaşkanı’ndan büyük tahrik! Yunan işgalindeki Eşek Adası, 1923 Lozan Antlaşması taraflarından, İngiltere’nin 1943’te, 1947 Paris Antlaşması’na taraf olan ABD’nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı Yunan askeri görev yapıyor” ifadelerine yer verdi ve işgali eleştirdi. 2007’den beri tam 19 yıldır Belediye Başkanlığı’nı sürdüren Kottoros, Aydın Eşek Adası’na gelen 4 Yunan Cumhurbaşkanı, 1 Yunan Başbakanı, çok sayıda Yunan Savunma Bakanı ve komuta kademesindeki general ve amiraller ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı. Geçen yıl Cumhurbaşkanı seçilen Constantine Tassoulas da 4 Temmuz 2026’da Aydın Eşek Adası’na geldi ve Kottoros ile birlikte fotoğraf çektirdi. YUNANİSTAN’A İLHAK TÖRENİ 2023 seçimlerinde, Kalimnos Adası ile birlikte Muğla Keçi Adası, Muğla Kalolimnoz Adası ve Muğla Plati Kayalığı’nın belediye başkanlığına seçilen Ioannis (Yannis) Mastrokoukos, 6 Mart 2024’te Muğla Keçi Adası’nın Yunanistan’a ilhakı töreninde bayrak eşliğinde Yunan milli marşını söyledi. 2019 ve 2023’de yapılan seçimlerde önceki belediye başkanlarını açık ara yenerek İzmir Koyun Adası Belediye Başkanlığı’nı kazanan George Daniil, 27 Ağustos 2023’de adaya gelen Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikalaos Hardalias ile birlikte gösteri yaptı. Daniil, 19 Nisan 2025’de de Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile birlikte egemenlik gösterisinde bulundu. İçişleri Bakanlığı, sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamaktan ve Mahalli idarelerden kanunen sorumludur. Burnumuzun dibindeki 20 ada ve 2 kayalığımızın 2004’ten yani 22 yıldır Yunan işgalinde olduğunu hatırlatan Ümit Yalım, belgeler üzerinde şunları anlattı: “Adalarımızdaki Yunan belediyelerine/Yunan mahalli idarelerine neden seyirci kalınıyor? Kanunla verilen görevler neden yapılmıyor? İşgal edilen adalarımızda Yunan bayrakları ile birlikte Avrupa Birliği (AB) bayrakları da dalgalanıyor. Türkiye AB’ye giremedi ama işgal edilen adalarımızda AB kuralları uygulanıyor. Türk vatandaşları kendi adalarımıza pasaport ve vizeyle gidebiliyor.” SUÇ İŞLEYENLER NE OLACAK? “Yargı bağımsız ve tarafsızsa adalarımızdaki Yunan belediyelerine de operasyon yapılmalı, adalarımızdaki Yunan belediye başkanları ve Yunan belediye meclis üyeleri yargılanmalıdır. Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. İzmir, Aydın ve Muğla İl sınırları içinde yani Türkiye’de suç işleyen Yunan Belediyeleri, başkan ve meclis üyeleri hakkında soruşturma açılması ve yargılama yapılmasının önünde yasal ve anayasal hiçbir engel yoktur.” Bazen, işgal altındaki adalarla ilgili Yunanistan’a cevap veriliyor ve ardından konunun üstü örtülüyor. Bu ne zamana kadar devam eder bilemeyiz.