Kamuoyu yoklamalarında yöneltilen sorulara verilen cevap şıklarından birisini “Kararsız” olduğunu söyleyenler oluşturur. Milletvekili, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı seçimlerinin yapılacağı sabaha kadar kararsızların sayısı azalır. Kararsız kalanlar da ya sandığa gitmez ya da sandık başında kararını verip mührü basar. Ülkemizde kurulmuş 128 siyasi parti var. Tüm partilerin toplam üye sayısı 15 milyon 300 bin civarında. Bunun 11 milyon 250 bini AKP, kalanlar da diğer partilerin üyesi. Partilere kayıtlı üyelerden son 1,5 yılda 946 bin kişi istifa etmiş. Kayıtlı üyeler bile seçim dönemi yaklaştığında kime oy vereceği konuşunda kararsız olduğunu belirtiyor.

İşte, kararsız seçmenin oyuna talip olan yeni bir siyasi parti kuruluş çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. Partinin adı “Kararsızlar Partisi” olacak. Her meslekten kurucu bulunacak. Kuruluş çalışmaları 42 yıl önce CHP’ye üye olan, Kadıköy CHP Gençlik kolları Başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, il başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği, Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekilliği görevlerinde bulunmuş olan 2024 yılının şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin’in öncülüğünde yürütülüyor.

“PARTİMDE MÜLTECİ OLDUM”

Kendisini “CHP okulunda yetişen siyasetçi” olarak tanımlayan Gürsel Tekin, şunları söylüyor:

“2014 yılında CHP’de genel sekreterdim. doğruya ‘doğru’, eğriye eğri’ diyordum. Muhalefet şerhi koyduğum birçok konu oldu. Yeri geldiğinde genel başkana itirazlarımı yazılı olarak bildirmiştim. Türkiye’de CHP’nin saha çalışmasını yapan belki tek kişiyim. Kayıp çocuklar, sığınmacılar, uyuşturucu bağımlıları, kentsel dönüşüm, imar mağdurları konusunda kendimizi sadece SÖZCÜ gazetesinde ifade edebilmiştim. CHP sayfasında bir türlü haberlerimiz çıkmıyordu. 2015 yılından itibaren genel başkanın ana listesinde olmama rağmen Parti Meclisi’ne giremedim.

Partide görev alamayınca Anadolu’yu, il il, ilçe ilçe dolaşmaya başladım. Sosyal, psikolojik çalışmalar yaptım. 2023’de hayatımın en zor dönemini geçirdim. Bir televizyonda bana soruldu. ‘Koalisyon halinde HDP’lilere bakanlık verilebilir mi?’diye. Ben, ‘Anayasa ile kurulmuş, milletin oyuyla seçilmiş her parti bakanlık alabilir’ dedim. Bunu dediğim için linç edildim. Uzun süre, Türkiye’nin ana gündemi benim sözlerim olmuştu. Günümüze geldiğimizde TBMM Meclis Başkan Yardımcılığı koltuğunda Sırrı Süreyya Önder var.

SUÇ ORTAKLIĞI OLUŞMUŞ

Niçin linç edildim? O kadar suç ortaklığı oluşmuş, o kadar kirlenmiş ki siyasette namuslu kalmak zor. Türkiye’nin gerçekten muhalefete ihtiyacı var. Bu gidişat sağlıklı gidişat değil. Gerçek gündemle, siyaset gündemi arasında dağlar kadar fark var. ‘Kararsızım’diyenlerle son üç aydır sıkça görüşüyoruz. Partilerinden istifa edenlerin neden istifa ettiklerini soruşturduk. Bu çalışmaları ‘Halkın Sesi Platformu’ olarak yürüttük.”

2011-2023 yılları arasında milletvekilliği yapan Gürsel Tekin, 2024 yılının şubat ayında, partisinden istifa etti. Nedeni, Genel Başkan Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun telefonlarına, mesajlarına dönmemesi etkili oldu. “Niçin yeni bir parti?” diye sorduğumda şunları söyledi:

ÖLÜ EVİNİN YASÇISI

“Bütün yaşadığım olaylardan bağımsız olarak bir siyasetçi, bir seçmen olarak Türkiye’nin bugün yaşadığı yoksulluk, sefalet, psikolojik sorunların üstesinden gelebilecek yeni bir siyasi harekete ihtiyaç olduğunu, son 5 aylık saha çalışmamız gösterdi. Yüzde 40’a yakın kararsızlar var. Bütün hedefimiz kararsız kitlenin taleplerini, ülkenin sorunlarını çözmek. Tam bir halk hareketi olacak. ‘Ne alacağım değil, ne vereceğim’ diyenler partimizde yer alacak. Şu an kurulu 6 siyasi parti de bize koşulsuz katılacak.

Normalleşerek gittikçe iktidara benzeyen ya da geçmişte iktidarda olup bugün dışarda kalan isimlerin oluşumlarına vatandaş güvenmiyor. Bu durum anketlere de yansıyor. Her siyasi parti kendi işine gelen anketi yapıyor. Sonra kararsız seçmeni son kullandığı oya göre değerlendirip kendini birinci ilan ediyor. Vatandaş derdini anlatacak kapı arıyor. Türkiye’nin birinci partisi kararsızlar. Bu gerçeği kimse görmezden gelemez.”

“KILIÇDAROĞLU’NU DAVET ETTİM”

Sokakta siyaset yapmaya inandığını, vatandaşın derdini dinlemeye ve çözüm yolları aramaya kendini adadığını anlatan Gürsel Tekin, “Bu nedenle umudunu kaybetmiş, kendi sesini arayan, denenmiş yollardan yorulmuş, kararsız, güven bunalımı yaşayan seçmene bir adres bulmak için yola çıktık” dedi.

“Baba ocağı” dediği CHP ile bir derdinin olmadığını belirten Gürsel Tekin’e, bu hareketin içinde CHP’nin önceki genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilgisinin olabileceği yorumları yapılabileceğini belirtip, bu durumu sordum. Şunları söyledi:

“Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi.”

Örgüt toplantılarını yapmaya başlamışlar. Genel Başkan olmak gibi de bir derdinin olmadığını, yol arkadaşlarına yardımcı olacağını kaydeden Gürsel Tekin, yeni parti projesini de ilk kez SÖZCÜ’ye açıklamış oldu.