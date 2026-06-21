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Kendisini pek sevmesem de Jose Mourinho'nun, Real Madrid'in başındayken aldıkları bir Barcelona yenilgisinin ardından sorulan "Yorgunluk" sorusuna verdiği "Bütün gün çalışıp evine az bir para götürebilen ve ailesine ekmek sağlamaya çalışan baba yorgun olur, biz değil" cevabı yankılandı kafamda... Ne zaman? 48 takımlı turnuvaya katılan futbolculara sahip çıkılma çabasını görünce...

Hiçbir varlık gösteremeyen siz.

Hiçbir ruh kırıntısı gösteremeyen siz.

En ufak umut vermeyen siz.

Somurta somurta milyonların stresine stres katan siz.

Villaları götüren siz.

Baskı altında kalan siz.

Yok öyle yağma...

Bütün gün çalışıp evine az bir para götürebilenler milyonlar.

Çeyrek asırdır birlikte bir şeylere sevinmeyi bekleyen milyonlar.

10 çeyrek asırda yıllık kazancınıza yaklaşamayacak olan milyonlar.

Sabah sabah sizi izlemek için gece vardiyalarından gelip uyumayan,

Hafta sonu sabah vardiyasına 3 saat erken kalkan milyonlar.

Kusura bakmayın beyler, sizin 'stres' diye dudak bükmeye hakkınız yok.

20 yaşında kel kaldım ben.

Kusura bakmayın beyler...

Stres altında olan siz değilsiniz.

Bütün gün çalışıp evine üç kuruş götüren, gece vardiyasından çıkıp sabah sizi izleyen insanlar.

Hayatın yükü yetmiyormuş gibi,

Bir de sizin nazınızı çekiyoruz.