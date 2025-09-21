22 Eylül Pazartesi akşamı 21:19 itibariyle Güneş’in Terazi burcuna giriş yapmasıyla birlikte sonbahara merhaba diyoruz. Hepimize hayırlar getirsin! Mevsim haritaları üç aylık dönemin öngörüleri için kullanılır. Aşağıdaki harita için özetlediğimiz öngörülerimiz 22 Eylül-21 Aralık 2025 tarihleri arası için geçerlidir.

BEKLENMEDİK VE İSYANKAR

Sonbahar haritasının yükselen derecesine yakın iz düşen Uranüs, önümüzdeki üç aylık dönemde beklenmedik ve sürpriz kararların, aniden patlak veren olayların, halkı temsil eden bir hanede bulunduğu için isyankâr tavırların ve protestoların vurgu kazanacağı bir atmosferin işaretçisi.

UYANIŞ VE ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Haritadaki hava elementinde oluşan Büyük Üçgen açı kalıbının bir ayağında yer alan Uranüs, ani ve beklenmedik yönde gelişen olaylarla birlikte gelen farkındalık artışının, bir nevi uyanışın da göstergesi. İkizler burcundaki Uranüs, medya ve sosyal medyada çok hızlı bir iletişim akışının, paylaşımların, Kova burcundaki Plüton ile üçgen açısı, özgürlük ve eşitlik arzusuyla yükselecek seslerin de göstergesi.

BELİRSİZ VE KAOTİK

Terazi burcundaki Güneş, Koç burcundaki Neptün ile karşıt açısı, liderler konusundaki kararsızlığı, otorite boşluğunu, başıboşluğu, kaotik bir atmosferi işaret ediyor. Tabii bu bahsettiğimiz açı sadece ülkemiz için değil, dünya geneli için geçerlidir. Bu karşıtlık bazı dünya liderlerinin ne yapmak istediğinin anlaşılmasındaki zorluğu ya da haklarındaki şaibelerin artmasını anlatabileceği gibi, gündelik tabiriyle, bazı liderlerin kim vurduya gitme riskini de göstermektedir.

UÇURTMA AÇI KALIBI

Ağız hareket eden gezegenler gökyüzünde Uçurtma Açı Kalıbı oluşturuyor. Bu, stresler ve baskılar karşısında kendini ifade etmek isteyenlerin bir yükseliş rüzgarı da yakalayacağını gösteriyor. Hava elementindeki Büyük Üçgen açı kalıbı iletişim, eğitim, teknoloji, yapay zeka, medya ve yayıncılık, tanıtım ve pazarlama alanlarında yükselme ve başarı imkanı veren bazı yeni fırsatların ortaya çıkacağını düşündürüyor.

ŞİDDET VE YIKIM

Ekinoks haritasında en dikkati çeken gezegen açılarından bir olan Mars-Plüton karesi, sert ve şiddetli olayların, artan saldırıların, başta Gazze’de olmak üzere yapılan katliamın, giderek kızışacak savaş atmosferinin işaretçisi olarak görülebilir. Astroloji Okulumuzda Dünya Astroloji derslerinde örnek verdiğimiz ve bazı yazılarımızda daha önce de belirttiğimiz üzere, Mars ve Plüton arasındaki açılar İsrail-Filistin çatışmalarında sıkça rastladığımız bir şeydir. Bu iki göksel arasındaki olumsuz açılar şiddet ve yıkımla alakalıdır.

24 EYLÜL’E DİKKAT!

Mevsim haritasında gördüğümüz bu açının kesinleşeceği 24 Eylül 2025 tarihi özellikle dikkat çeken stresli bir tarihtir. Şiddetin zirveye varacağı bir günü işaret ediyor olabilir. 7 Ekim 2023’teki saldırı esnasında Ay-Mars-Plüton arasında oluşan bir T-kare açı kalıbı vardı. 24 Eylül 2025 tarihinde de Ay’ın Mars-Plüton dik açısını tetiklediğini görüyoruz. İntikamcı, dişe diş, göze göz dediğimiz türden olaylara işaret edebilir. Bu İsrail-Filistin arasındaki şiddetin artacağını gösterebileceği gibi, Rusya-Ukrayna arasındaki şiddetin de iyice tetikleneceği bir tarihe işaret edebilir.

HANGİ BÖLGELER?

Ekinoks haritasının gezegen iz düşümlerine baktığımızda, önemli hatların Amerikalar üzerinden geçtiğini görüyoruz. Güneş, Merkür, Ay’ın Meridyen ile çakıştığı bölgeler Kuzey Amerika’da, doğu taraflarına denk geliyor. Örneğin, Ay ve Merkür’ün Meridyen ile çakıştığı bölge Şikago üzerinden geçiyor. Mars’ın Meridyen ile çakıştığı bölgeler de yine doğu taraflarına denk düşüyor. Örneğin Washington’a yakın geçiyor ve ABD için savaş atmosferinin daha sert eseceğini düşündürüyor.

MARS’IN AKREP GEÇİŞİ VE TURKİYE

Aksiyon gezegeni Mars 22 Eylül Pazartesi günü Akrep burcuna geçiyor. 4 Kasım 2025 tarihine kadar sürecek bu geçiş, Akrep burcunda gezegen toplaşması olan ülkemiz için çok önemli. Bu geçiş, polisiye ve askeri konuların, iç güvenliğin vurgu kazanacağı bir sürece işaret ediyor. Akrep burcunda seyredecek Merkür’ün de Mars’a iştirak edeceği Ekim ayının özellikle ikinci yarısında sert açıklamalar, meydan okumalar, tehditlere karşı duruş sergileyen konuşmalar devrede olacak. Tüm bunlar İsrail ve Filistin meselesiyle de ilişkili olacak muhtemelen. Zira İsrail ve Filistin astroloji haritalarında Akrep ve Boğa burçlarındaki gezegenler karşıtlık oluşturuyor. Bu derecelerin tetikleneceği Ekim’in yirmili tarihler, özellikle de 23 Ekim civarı çok tetikleyici olabilir.

OTORİTE FİGÜRLERİYLE GÖRÜŞMELER

Güneş-Neptün karşıtlığının etkili olacağı 23 Eylül tarihi önemli görüşmeler için uygun değil. Belirsizlik ve kararsızlık göstergesi. Güneş’in Uranüs ve Plüton ile üçgen açılarının etkili olacağı 24 Eylül tarihi önemli görüşmeler için uygun olabilir. Ama aynı gün sert ve şiddetli olayların habercisi Mars-Plüton karesi de çok etkili olacak. Yani o günün tansiyonu yüksek olacak.

BUGÜN GÜNEŞ TUTULUYOR!

Bugün parçalı güneş tutulması gerçekleşecek. 2025 yılının son tutulması olacak ve içinde bulunduğumuz bölgeden izlenmeyecek. Yeni Zelanda’nın yanı sıra Avustralya’nın doğu kıyısının ince bir şeridinden, çeşitli Pasifik adalarından ve Antarktika’nın bazı kısımlarından görülebilecek. Tutulma derecesinin tetikleyeceği ülkeler Türkiye (Ay), Suriye (Güneş), Azerbaycan (Mars), Ermenistan (Güneş), Polonya (Mars) ve Belarus (Mars) olarak görülüyor. Tutulma derecesinden haritası tetik alan liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (MC), CHP lideri Özgür Özel (Güneş), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrone (Güneş), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Mars) olarak görülüyor. Gümüş astroloji haritası da tutulmadan tetik alıyor.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Ülkemiz astroloji haritasının Ay derecesi tutulmadan ve transit Satürn’den sıkı bir dik açı alıyor. Bu stresli etki halkı etkileyecek gelişmelere işaret ediyor olabilir. Kadınlarla ilgili konularda da bazı streslere de işaret edebilir. Ayrıca sağlık açısından da solunum yolları enfeksiyonları başta olmak üzere salgın hastalıklar açısından dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca Hükümet ve muhalefet arasındaki iplerin daha da gerileceğini, ama aynı zamanda Cumhur İttifakının da zorlu bir sürece girebileceğini düşündürüyor; zira ülkemiz haritasının Tepe Noktasından zorlu geçişler alıyoruz.

NASA, GÜNEŞ AKTİVİTESİNİN ARTIŞINI DUYURDU

Astrophysical Journal Letters dergisinde 8 Eylül’de yayınlanan bir çalışma, güneş aktivitesinin on yıllardır devam eden zayıflama eğilimini tersine çevirdiği sonucuna varıyor. Gelecekteki güneş döngüleri, şu anda içinde bulunduğumuzdan (Güneş Döngüsü 25) bile daha yoğun olabilir. www.spaceweather.com

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda, 23 Eylül ve 27 Eylül tarihlerinin dikkat çektiğini görüyoruz. Ekinoks civarındaki günlerde etkili güneş aktivitesi olasıdır. Zaten ekinoks civarında jeomanyetik fırtına da artar. İnsanlar arasındaki etkileşim aktifleşir. Dünya olayları artar. Etkili doğal afet riski açısından da aktif bir dönemdir.

VENEZUELA

Mars/MC çakışması Güney Amerika’da Venezuela üzerinden de geçiyor. ABD-Venezuela ilişkilerinin daha da çatışmalı hal alacağını düşündürüyor. Zira Mars asker, polis, silah, çatışma ile ilişkilendirilir ve Meridyenle çakışan gezegenler de o bölgede hangi enerjinin baskın olacağını gösterir.

DOĞAL AFET RİSKİ

Ekinoks civarında jeomanyetik fırtına artar demiştik. Buna bağlı olarak doğal afetlerde de artış olabilir. Deprem tahmini grafiğine baktığımızda, 21-25 Eylül arasındaki zaman dilimi etkili depremler açısından dikkat çekmektedir. Bu bağlamda 23 Eylül ve 24 Eylül tarihleri özellikle dikkat çekiyor. Dünya-Güneş-Satürn hizalanmasının etkili olacağı 21 Eylül civarında etkili volkan patlaması da olasıdır.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

22 Eylül Pazartesi sabah saatleri hayli hareketli geçeceğe benzer. Günün ikinci yarısı önemli konuşma ve yazışmalar için kullanılabilir. Aksiyon gezegeni Mars Akrep burcuna geçiyor. Aksiyonların daha derin ve etkili olacağı bir sürece giriyoruz. Gece saat 21:19 itibariyle Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte sonbahara merhaba diyoruz. Hepimize hayırlar getirsin!

23 Eylül Salı günü genelinde belirsizlik, kararsızlık enerjisi de devrede olacak. Müphem, kimden geldiği belli olmayan durumlara, gizli düşmanlıklara, perde arkası oyunlara açık bir gündeyiz. Kaotik bir atmosfer oluşabilir. Büyük kararlardan ve risk almaktan uzak durmalı. Günün ikinci yarısında abartılara ve aşırılıklara eğilim gösterebiliriz. Önceliklerimizi iyi belirlememizde fayda var.

24 Eylül Çarşamba gününün ilk yarısını önemli pozisyondaki kişilerle görüşmeler, talep ve başvurular açısından kullanabiliriz. Günün ikinci yarısında ise sakarlıklara ve kazalara, tehlikeli, riskli gelişmelere, çatışmalı ve agresif bir atmosfere açık olacağız. Şartları fazla zorlamasak isabet ederiz.

25 Eylül Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde olumlu etkiler devrede olacak. Dolayısıyla alışverişler, yatırımlar, kişisel bakım ve dekorasyon işleriyle ilgilenmek, önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için uygun bir gündeyiz. Değerlendirebiliriz.

26 Eylül Cuma günü alışverişleri eğitim, seyahatler, para işleri, hukuki girişimler için uygun bir zaman diliminde olacağız. Günün ikinci yarısında olgun ve tecrübeli kişilerle bir araya gelebilir, istifade edebiliriz. Sağlam iş ve girişimler için değerlendirebiliriz.

27 Eylül Cumartesi gününe ilişkiler açısından verimli başlıyoruz. Ama akşam saatlerinde ilişkilere dikkat etmemizde fayda var. Kişisel bakım, alışverişler açısından da günün ikinci yarısında girişim yapmak isabetli olacak gibi gözükmüyor.

28 Eylül Pazar sabah saatleri önemli konuşma ve yazışmalar, alışverişler için uygun bir gündeyiz. Günün ikinci yarısında iş birliği isteyen konularda biraz zorlanabiliriz. Akşam saatleri sağlık ve şifa konuları açısından verimli gözüküyor.