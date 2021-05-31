Ergin Ataman: Bize 2 kupa birden versinler

Euroleague 2020-2021 sezonu finalinde Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes’te tarihe geçen Ergin Ataman maç sonu açıklamalarda bulundu. Euroleague şampiyonu olan ilk Türk antrenör olarak basketbol tarihimize adını yazdıran Ergin Ataman şampiyonluğun ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada 2 kupa birden istedi. İşte Ergin Ataman’ın açıklamalarından satır başları:

‘LARKİN MİCİC İLE BİRLİKTE MAÇI KAZANDI’

”Bırakın beni Türkçe konuşacağım, hepiniz orada izliyorsunuz biliyorum. Bu kupayı sizin için kazandık. Tüm Türk halkına armağan olsun, şehitlerimize armağan olsun… Alacağız dedik, aldık. Yapabileceğimizi biliyorduk. Ritmimizi bulduk. Shane Larkin, en iyi oyunculardan biri. Micic ile birlikte onun maçıydı. Herkese tebrikler ama Larkin, yarı finalde iyi oynayamadı ama finalde Micic ile birlikte maçı kazandı. Hepsini tebrik ediyorum.”

‘ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLUK KAZANDIK’

“Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki birden kupa versinler. Geçen sezonun ve bu sezonun kupasını. Bertomeu ile konuşacağım şimdi.”

İlginizi Çekebilir Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu

ERGİN ATAMAN’DAN TARİHE GEÇEN PERFORMANS

THY Euroleague'i kazanan Anadolu Efes'ta Başantrenör Ergin Ataman bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Ataman, EuroCup, Saporta Kupası ve FIBA EuroChallenge'dan sonra kariyerindeki 4. Avrupa kupasını kazandı. THY Euroleague finalinde Barcelona'yı geçerek şampiyon olan Anadolu Efes ilk kez bu kupayı alırken, Başantrenör Ergin Ataman için de kupanın ayrı bir önemi oldu. Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Deneyimli başantrenör ayrıca Avrupa'daki 4. kupasını kazanmış oldu.

Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla elde etti. Ataman, Siena ile 2001-2002 sezonunda FIBA Saporta Kupası finalinde İspanyol Pamesa Valencia'yı 81-71 yenerek şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ı Avrupa'da şampiyon yaptı

Başarılı başantrenör, Beşiktaş'ın başında 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge finalinde Fransız ekibi Elan Chalon’u 91-86 yenerek kupaya uzandı. Ergin Ataman, 2016 yılında da Galatasaray ile Eurocup finalinde 66-62 yenildiği Fransa’nın Strasbourg temsilcisini İstanbul’da 78-67’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.