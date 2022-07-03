661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu. Mustafa Taş-Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşen final mücadelesini kazanan Cengizhan Şimşek, altın kemerin sahibi oldu.

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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Başpehlivan belli oldu. Finalde rakibi Mustafa Taş’ı mağlup eden Cengizhan Şimşek Türkiye’nin yeni başpehlivanı oldu.

Finale Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren’i yenerek çıkan Mustafa Taş ile finale Mederes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban’ı yenerek çıkan Cengizhan Şimşek arasındaki maç, karşılıklı hareketlerle geçti.

Güreşin ilerleyen dakikalarında hakem heyeti pasif güreşen ve güreşe katılmayan iki başpehlivana birer ihtar verdi. Normal süresi berabere biten müsabakada puanlamaya geçildi. Puanlama güreşinde Mustafa Taş’ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar’ın bu yılki başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Şimşek’e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

İSMAİL BALABAN’I ELEYEREK GELDİ

Nefes kesen Kırkpınar’da yarı finale genç başpehlivanlar damgasını vururken, İsmail Balaban’ın da elenmesiyle geçmiş yılların bütün altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

Edirne’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde 25 yaşındaki Mustafa Taş ve Ertuğrul Dağdeviren arasındaki mücadeleyi Taş kazandı. Bir diğer başpehlivan 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek ise altın kemerli İsmail Balaban’ı yenerek finalist oldu. Kırkpınar’da yarı finalin sona ermesiyle geçmiş yılların tüm altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

Finalde 25 yaşındaki Mustafa Taş ile 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek olan iki genç yetenek dualı çayırda karşı karşıya geldi. Puanlama güreşinde kazanan Cengizhan Şimşek oldu ve altın kemeri taktı.

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI CENGİZHAN ŞİMŞEK! 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş’ı yenen Cengizhan Şimşek, ilk defa altın kemerin sahibi oldu#KırkpınarTRTSporda pic.twitter.com/WAy2lE7laJ — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2022

ALİ GÜRBÜZ ‘EBEDİ ALTIN KEMER’E VEDA ETTİ

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde erken final yaşandı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ile başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci tur müsabakalarında kurada eşleşti. Peşrev çekmelerinin ardından her iki başpehlivan da, kıyasıya mücadele gerçekleştirdi. Normal sürenin dolmasının ardından puanlama sistemine geçildi. Yaklaşık 45 dakika süren mücadelede başpehlivan Yeşil Yeşil, ani atak yaparak Gürbüz'ü yendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başpehlivan Yeşil Yeşil ve sevenleri sevinç yaşarken, Gürbüz ise ebedi altın kemere veda etmenin hüznünü yaşadı. Gürbüz'ün sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

2019 ve 2021 yıllarında Kırkpınar şampiyonu olan Gürbüz, bu yıl da şampiyon olsaydı ebedi altın kemeri sahibi olacaktı.