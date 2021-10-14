Ada Zehra Anlatıcı’dan tarihi başarı

Milli sporcu Ada Zehra Anlatıcı, İtalya’nın Ferrara şehrinde düzenlenen SUDS Open EuroTrigames Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda kazandığı derecelerle 4 dünya rekoru kırarak büyük bir başarı elde etti.

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Geçen senelerde de rekorlar kıran 8. sınıf öğrencisi milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'nın Ferrara şehrinde düzenlenen SUDS Open EuroTrigames Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 m ve 100 m kurbağalama stillerinde 2 gümüş madalya alarak Avrupa 2.’liği, 50 m serbest ve 100 m sırtüstü stillerinde 2 bronz madalya alarak Avrupa 3.’lüğü almaya hak kazanmış olup, bunlarla birlikte 50-100 m kurbağalama, 100 m serbest, 16 yaş altı 200 m kurbağalama stillerinde ise açık yaş olmak üzere 4 Dünya rekoru kırdı.

Ada Zehra Anlatıcı, SUDS EuroTrigames Avrupa Yüzme Şampiyonası'na pandemi dönemi de dahil olmak üzere 2 yıl süreyle hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, haftanın 5 günü havuz, 2 günü kara antrenmanı yaparak bireysel antrenörü eşliğinde hazırlandığını dile getirdi.

Ada Zehra Anlatıcı, başta ailesi olmak üzere kendisine destek olan tüm öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür ederek çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

“GURUR DUYUYORUZ”

Ada Zehra Anlatıcı’nın öğrenim gördüğü İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, rekortmen öğrenciyi, antrenörlerini ve ailesini tebrik ederek, “Öğrencimiz Ada Zehra Anlatıcı daha önce de birçok kez bizleri gururlandırdı. Okulumuz ve ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Sporu daima akademik gelişimin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Özeren, “Öğrencilerimizin şampiyonluk elde etmesinin yanında, erken yaşta sportif kimlik kazanması, bir spor karşılaşmasında centilmence yarışmayı öğrenmesi de oldukça değerli. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini onlara tanıtmak uygulamalı derslerdeki öncelikli prensiplerimizdir” şeklinde konuştu.