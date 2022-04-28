İsmail Ogan son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşamını yitiren olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, son yolculuğuna uğurlandı.

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Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, 9 Nisan’da yaşadığı rahatsızlık sonrası Serik Devlet Hastanesi kaldırılıp, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Solunum yetmezliği ve çoklu organ problemi teşhisi konulan İsmail Ogan, geçtiğimiz salı günü yaşamını yitirdi.

İsmail Ogan’ın cenazesi ilk olarak Serik’teki evinin önüne getirilerek helallik istendi. Evin önünde yapılan törende eski milli güreşçi ve takım arkadaşı Ahmet Ayık, katılanlara hitaben konuşma yaptı.

AHMET AYIK: BİZ ONA EFE DERDİK

Ayık konuşmasında, “Anlatılacak ve konuşulacak o kadar çok şey var ki. Ona saatler, günler, kalemlerin mürekkepleri yetmez. Onunla hem milli takımda hem de kamplarda çok zamanımız geçti. Onun adı kamplarda Efe idi. Güreş milli takım kamplarında biz ona Efe derdik. Yattığı yer nur olsun. Ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Lafın bittiği yer. Her canlı ölümü tadacak. Onun iyi bir aile reisi, sporcu olarak konuşulması gereken çok yönü var” dedi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Evinin önündeki tören esnasında eşi Zeynep Ogan, gözyaşlarına hakim olamadı. Ogan, tabuta sarılarak, “İsmailim hakkını helal et diyerek helallik istedi ve tabutu öptü.

Evin önünde yapılan törenin ardından, Merkez Camiinde kılınan ikindi namazının adından cenaze, Eminceler mezarlığına getirildi. İsmail Ogan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

EFSANE İSİM İSMAİL OGAN

Olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan, Yaşar Doğu ve Celal Atik gibi antrenörlerle çalıştı. 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Dünya güreş şampiyonalarında ve Balkan şampiyonasında kazandığı madalyaları bulunan Ogan, aktif güreş yaşamını noktaladıktan sonra bir dönem antrenör olarak da çalıştı.