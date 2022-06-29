Wimbledon’da Serena Williams şoku! Erken veda etti…

Wimbledon Tenis Turnuvası'nı daha önce 7 kez kazanan Serena Williams, dünya sıralamasında 115. sırada yer alan Harmony Tan'a 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

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Wimbledon Tenis Turnuvası’nın ilk turunda Fransız Harmony Tan ile karşılaşan Serena Williams büyük bir şok yaşattı… Bir yıl aradan sonra ilk tekler karşılaşmasına çıkan Williams rakibine 2-1 kaybederek daha önce 7 kez kazandığı turnuvaya ilk turdan veda etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasındaki mücadele 3 saat 11 dakika sürdü. Maç puanı çevirdiği final setini “tie break”e taşıyan Harmony Tan (7-5, 1-6, 7-6) setleriyle kazandı. Tan böylece ilk ana tablo deneyimini yaşadığı Wimbledon’da 2. tura çıktı.

2021’DE BACAĞINDAN SAKATLANMIŞTI

Wimbledon’ı son olarak 2016’da, toplamda 7 kez kazanan 40 yaşındaki Williams sol bacağından sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldığı 2021’den 1 yıl sonra yine erken veda etti.

Kadınlarda 2021 finalisti Karolina Pliskova (6 numaralı seribaşı) ile Tereza Martincova ve 2017 şampiyonu Garbine Muguruza (9) ile Greet Minnen arasındaki maçlar, programın yetişmemesi nedeniyle yarıda kaldı.