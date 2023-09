Altay Bayındır, Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer oldu

Fenerbahçe'nin kaptan kalecisi Altay Bayındır, İngiltere'nin Manchester United takımına transfer oldu. Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır transferini mali detaylarını da açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Altay Bayındır’ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

2019 yılında Ankaragücü’nden transfer edilen 25 yaşındaki milli kaleci, İngiltere devi Manchester United’a transfer oldu. Fenerbahçe’nin 1.5 milyon Euro’ya transfer ettiği başarılı kaleci, sarı lacivertli kulüpte kaptanlık seviyesine kadar yükselmişti.

25 yaşındaki file bekçisi kariyerinde 166 maça çıktı ve 53 kez kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nı kazanan ve Süper Lig’i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe’nin kilit oyuncularından biriydi.

Yolun Açık Olsun Fenerbahçe'nin Evladı Altay Bayındır 21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bugün bir hikâyeyi geride bırakıyorsun… Zor günler yaşadın belki çok üzüldün çok üzüldük ama Sarı Lacivert’e inanmaktan bu formaya bağlılıktan hiç vazgeçmedin! Şimdi senin için yeni… pic.twitter.com/UY422NYQ8K — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2023

Altay Bayındır’ın ayrılığı konusunda X’te bir paylaşım yapan Fenerbahçe Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

“Yolun Açık Olsun Fenerbahçe'nin Evladı Altay Bayındır

21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bugün bir hikâyeyi geride bırakıyorsun…

Zor günler yaşadın belki çok üzüldün çok üzüldük ama Sarı Lacivert’e inanmaktan bu formaya bağlılıktan hiç vazgeçmedin!

Şimdi senin için yeni bir meydan okuma başlıyor!

Unutma ki Kulübün ve taraftarın hep seninle!

Fenerbahçe hep senin evin!

Kalplerimiz hep yanında!

Başarıların gururumuz,

Mutluluğun mutluluğumuz olacak!

Yolun açık,

Şansın bol olsun!”

MANCHESTER UNITED ALTAY BAYINDIR’I AÇIKLADI

Öte yandan, İngiliz ekibi United da Altay Bayındır transferini resmen duyurdu. Altay Bayındır, Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu, Mason Mount, Andre Onana ve Rasmus Hojlund’un ardından Manchester ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

Manchester United resmi internet sitesine konuşan Altay, şu ifadeleri kullandı:

“Manchester United’a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya tutkuyla bağlıyım ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim. Böylesine deneyimli bir kaleci birimiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlarda çalışacağız ki her birimiz çağrıldığımız her an performans göstermeye hazır olalım.”

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Altay’ın zaten güçlü olan kaleci grubunun kalitesini artırdığını belirterek, “Altay, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bize destek olacak niteliklere sahip.” dedi.

Ayrılıklar da sevdaya dahil…

Yolun açık olsun Altay Bayındır pic.twitter.com/bdusz5XNyl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2023

FENERBAHÇE’NİN ALTAY BAYINDIR TRANSFERİ KAZANCI

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır transferinden elde edeceği geliri ve anlaşma detaylarını da açıkladı:

“Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır.”

ALİ KOÇ: F.BAHÇE’YE KAZANDIRMADAN GİTMEM DEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır’ın transferine ilişkin konuşurken, milli kalecinin sarı lacivertli kulübe para kazandırmak için yaptığı fedakarlığı anlattı. Başkan Ali Koç, şöyle konuştu:

“Bir konuya parantez açmak istiyorum. Demin profili tarif ettim ya, biz Altay ile vaktinde anlaşamadık. Anlaşamadık, pazarlıklar uzun sürdü falan diye değil, bizim çocuğumuz bizim evladımız nasıl olsa zamanı geldiğinde orta yolda buluşuruz diye. Tabii ocak ayını geçmişti. Ocağı geçince ne demek, Altay serbest transfer yani bonservisi olmayan bir oyuncu konumuna geldi. Doğal olarak da teklifler geldi. Tekliflere de açıktı.”

“Kulüpten hiçbir şekilde müsaade alması gereken bir durum da yoktu. Dolayısıyla elini kolunu sallayarak başka bir kulübe gitmesi için yolu tamamen açıktı. Sağ olsun kendisi de Sefa da gelen teklifleri, adım adım her şeyi anlattılar. Manchester United'tan çok büyük bir teklif geldi.”

“HİÇBİR ZORUNLULUĞU YOKKEN…”

“Bu teklifte serbest oyuncu olduğu için aslında Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir durum yoktu ama Altay hiçbir mecburiyeti yokken, hiçbir zorunluluğu yokken, Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Fenerbahçe'ye de kazandırmadan gitmem düşüncesiyle işte aidiyet duygusunun, bağlılığın parçası, kaptanlığın getirdiği, insanlığının parçası.”

“TEKLİFLERİ KAYBETME RİSKİNİ ALDI”

“Bizle hiçbir mecburiyeti yokken bu sözleşmeyi uzattı. Böyle olduğu zaman bir oyuncu serbest transfer ise kulüplerin ilgisi, konsantrasyonu, arzusu başka oluyor. İşin içinde bonservis bedeli var iken başka oluyor. O gelen teklifleri kaybetme riskini de alarak Fenerbahçe'si ile sözleşmesini uzattı. Allah'a çok şükür ki buna rağmen yine de Manchester United, oldu.”