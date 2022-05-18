CANLI | Frankfurt-Rangers | UEFA Avrupa Ligi

Frankfurt Rangers UEFA Avrupa Ligi finalinin canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Bir tarafta 50 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanmak isteyen Rangers, diğer tarafta ise 42 yıl sonra UEFA Kupası'nı yeniden kazanmak isteyen Frankfurt...

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Avrupa’nın 2 numaralı kupasında, UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon belli oluyor. Barcelona ve West Ham gibi takımları eleyen Bundesliga’yı 11. sırada tamamlayan Frankfurt ile Dortmund, Leipzig gibi Alman ekiplerini deviren İskoçya devi Rangers…

İspanya’nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’ndaki finali Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Kazanan takım gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 1. torbadan katılma hakkı kazanacak.