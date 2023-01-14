Manchester derbisinde kazanan United
Manchester United taraftarı önünde geriye düştüğü derbide Manchester City'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını gösterdi.
İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan derbide kazanan şehrin ‘kırmızı’ tarafı oldu: 2-1.
4 maçlık galibiyet serisiyle Manchester derbisine çıkan United, 60. dakikada Jack Grealish’in golüyle 1-0 geriye düştü. Arsenal’ın en yakın takipçisi olan Manchester City, 78’de Bruno Fernandes ve 82. dakikada Rashford’un golleriyle geriye düştü.
Derbinin geride kalan dakikalarında skor değişmeyince Manchester United taraftarı önünde son şampiyon Manchester City’yi geriden gelip devirdi.
Bu sonuçla Manchester City 39 puanla 2. sırada yer alırken, Manchester United ise 38 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.
Manchester United bir sonraki maçında Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Tottenham’ı konuk edecek.