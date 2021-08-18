12 futbolcu stadyumda grup seks yaptı

Norveç ligi ekiplerinden SK Brann'ın 12 futbolcusu stadyumun içinde 4 kadınla beraber grup seks yaptı. Kulüp yetkilileri yaşanan skandal olayı doğruladı.

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Norveç futbolunun en üst ligi Eliteserien’de mücadele eden SK Brann kulübü, futbolcularının stadyumun çimlerinde yaptığı grup seksle sarsıldı. Yerel gazete Bergens Tidende’in ortaya çıkardığı skandala göre; SK Brann forması giyen 12 futbolcu, pazartesi günü yapılan antrenman sonrası şehrin gözde mekanlarından Boccone Ristorante’de yemek yedi. Ardından eğlenceye bir gece kulübünde devam eden futbolcular, burada tanıştıkları 4 kadını 17 bin kapasiteli Brann Stadion’a davet etti.

Sporx’te yer alan habere göre; 12 futbolcu, soyunma odası ve stadyumun çimleri da dahil olmak üzere birçok alanda grup seks yaptı. Güvenlik kameraları tarafından yakalanan olayı kimsenin filme almadığından emin olmak için futbolcular, telefonlarını dışarıda bıraktı ancak güvenlik kameraları olayları saniye saniye kayda aldı.

TAKIM KAPTANI: “İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM”

Takım kaptanı Daniel Pedersen, bu partide hangi futbolcuların yer aldığına dair soruya cevap vermezken, “Şimdi yapabilecek tek şey özür dilemek. Asla gerçekleşmemesi gereken bir olay yaşandı. Kariyerimde ilk defa böyle bir olay yaşadım” ifadelerini kullandı.

KULÜP: “AĞIR CEZA VERİLECEK”

Brann kulübü ise bu olayın sorumlularına ağır bir ceza verileceğini ancak kulüpten gönderilmeyeceklerini açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖR: “ÇOK RAHATSIZ EDİYOR”

Brann Teknik Direktörü Eirik Horneland, “Pazar günü son derece önemi bir maçımız var. Böyle bir şeyin yaşanması son derece üzücü. Bu davayla ilgili her şey beni çok rahatsız ediyor ve sonsuza kadar da edecek” dedi.

GENEL MENAJER: “BİZ BÖYLE BİR KULÜP DEĞİLİZ”

Brann Kulübü Genel Menajeri Vibeke Johannesen, “Kulüp tarafından futbolculara stadyuma giriş izni verilmiyor. Ancak çok fazla şekilde alkol almışlar, stadyuma gitmişler ve parti yapmışlar. Bu çok ciddi ve tüm futbolcuların durumu birlikte ele alınıyor. Bu davranışları, takım arkadaşlarını ve kulüpte çalışan herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp olarak böyle görünmek istemezdik. Biz böyle bir kulüp değiliz” açıklamasını yaptı.