Ali Koç: Bir milletvekilimiz tarafından ‘Şerefsizler, namussuzlar’ olarak tarif edildik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü" töreninde konuştu.

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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden “Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü’ne” layık görüldü. Fair Play Şeref Bayrağı, 2 yıl boyunca Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde dalganalacak.

Ödül töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolundan gittiği önemlidir” dedi. Koç ayrıca 28 şampiyonluk vurgusu yaparken, spor yasası hakkında da konuştu. Ali Koç’un sözleri şöyle;

“ÜLKESİ İÇİN CANINI VERMİŞ BİR KULÜPTÜR”

“Fenerbahçe bir spor kulübünden daha da öte bir kulüp. Ülkesi için canını vermiş bir kulüpten bahsediyoruz. Bu Fair Play ödülü sadece bugünlerin değil, Fenerbahçe'nin bugünlere gelmesinde emeği olan katkısı olan herkes için bir gurur nişanesidir. Fenerbahçemiz, bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edinmiş, ülkesi için canını vermiş bir kulüptür. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolundan gittiği önemlidir. Bu konuda da herkesle yarışmaya hazırız. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır.”

28 ŞAMPİYONLUK VURGUSU

“28 şampiyonlukla Türkiye’nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu. Fenerbahçemizin bu kadar halka sirayet etmesi, ülke coğrafyasında ayak izinin büyüklüğü, bütün bunları sağlayan yegane şey kuruluşundan beri pek çok branşta onbinlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız bu vatana, bu millete kendini adamış olmasıdır.”

“KAALE ALINDIK MI, HAYIR!”

“Şu an mecliste spor yasası görüşülmektedir. Biz spor kulübü ve özellikle Süper Lig kulüpleri olarak endişelerimizi anlattık. Evet görüştük. Dinlendik mi, kaale alındık mı hayır! Siyasetçiler, ‘Kulüplerimizin görüşlerini aldık’ diyebilirler. Evet aldınız. Uyguladınız mı, hayır! Nihai taslak seviyesinde görüşlerimiz var mı, hayır.”

“MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN ŞEREFSİZ OLARAK TARİF EDİLDİK”

“Bizler gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, çabalarken, fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından ‘Şerefsizler, namussuzlar’ olarak tarif edildik.”

“İLERİDE BÜYÜK SAKINCALAR…”

“Saygı duyduğumuz eski bir futbolcu, finansal konularda, denetlemede kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz. Bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu işin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz.”