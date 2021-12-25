Ali Koç Freiburg’a uçtu! Fenerbahçe’de Joachim Löw’ü ikna seferi…

Fenerbahçe'de güdemin 1 numaralı maddesi yeni hoca... Devre arasında herhangi bir görev almak istemeyen 61 yaşındaki Alman teknik adam Joachim Löw'ün kapısını çalan Koç’a, Mesut Özil de yardımcı oluyor.

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw, gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 17 yıl başında olduğu Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan, devre arasında da herhangi bir görev almak istemeyen deneyimli hocayı ikna etmek için Başkan Ali Koç sefere çıktı. Koç'un, Löw'ün yaşadığı Freiburg'a gittiği ve 61 yaşındaki Alman teknik adamın kapısını çaldığı öğrenildi. Almanya Milli Takımı'ndaki en parlak günlerini Löw ile geçiren Mesut Özil'in de ikna turlarına katıldığı belirtiliyor.

Serhat Akın'ın sosyal medyadaki Löw paylaşımı camiayı heyecanlandırsa da Alman medyası, deneyimli teknik adamın hayalinin İspanya'da üst düzey bir takımı çalıştırmak olduğunu, Fenerbahçe'ye çok sıcak bakmadığını ileri sürdü.

Löw mü? — Serhat Akin (@serhatakin81) December 22, 2021

YÖNETİMDEN ÖZEL UYARI

SÜPER Lig'de ilk devrenin son haftasına lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından hedef tahtasına futbolcular oturtuldu. Sarı-lacivertli yönetimin, kötü gidişat nedeniyle futbolculara ağır para cezası vermeyi ve disiplinsiz davranışları nedeniyle bazı isimleri kadro dışı bırakmayı gündemine aldığı öğrenildi. Yarınki Yeni Malatya maçının kazanılamaması durumunda cezalar gündeme gelecek. Takımdaki bazı yerli oyuncuların özel hayatlarına dikkat etmemesinin yönetim cephesinde tepki çektiği ve kararın bu nedenle alındığı belirtiliyor.