Başakşehir tepetaklak! Adana Demirspor kötü seriye son verdi…
Ligde son 3 maçtır kazanamayan Medipol Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'a da 2-1 kaybetti.
Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti. Ligde üst üste 3 maçtır kazanamayan iki takımın mücadelesinde şeytanın bacağını kıran taraf Adana ekibi oldu.
4 maçta 3. yenilgisini alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 11 puan kaybetti. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran Adana Demirspor da seyircisi önünde yeniden kazanmayı başardı.
38. dakikada Sanuc ile öne geçen Adana Demirspor’a, Aleksic ile karşılık veren Başakşehir 81’de Bjarnason’un golüne engel olamadı.
Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 48 yaparken 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Başakşehir 47 puanda kalırken galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Vargas’ın ceza sahası çizgisinde kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
30. dakikada kaleci Muric, savunmanın arkasına sarkan Trezeguet’ten önce kalesini terk ederek ceza sahası dışında müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.
37. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Muric topa hakim oldu.
38. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas’ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Samet Akaydın’ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzanarak çıkardı. Ceza sahasına dönen topa Tayyip Talha Sanuç’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48’inci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağdan gelen pası alan Tolga, ceza sahası dışından kaleye yakın bölgeye orta yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Aleksic’in kafa vuruşunda top Muric’i aşarak ağlarla buluştu: 1-1
57’nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında solda topla buluşan Yunus hızla ceza sahası yayına doğru ilerledi. Çalımlarla önünü boşaltan Yunus’un sert şutunda Volkan, topu son anda kornere çeldi.
68’inci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağda topla buluşan Deniz Türüç, köşeden ceza sahası dışındaki Trezeguet’i gördü. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla dışarı gitti.
75’inci dakikada ani baskı sonucu rakip yarı sahada topu kazanan Adana Demirspor’da Bjarnason’un ceza sahasına girmeden attığı şut, kaleci Volkan’da kaldı.
80’inci dakikada Adana Demirspor atağında orta sahada topu alan Bjarnason, pasını sağdaki Yunus’a verdi. Yunus hızla ceza sahasına girdi ve derine inerek tekrardan kale önündeki Bjarnason’u gördü. Bjarnason’un gelişine plasesiyle top ağlara gitti: 2-1