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BeIN’den Fenerbahçe’ye ‘beFair’ sansürü

Fenerbahçe ve yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki gerilim, Denizlispor karşılaşmasının ardından devam etti.

Güncellenme: 22:51, 05/04/2021
Spor HaberleriFutbol
BeIN’den Fenerbahçe’ye ‘beFair’ sansürü

Denizlispor maçından sonra beIN Sports yayınına yayıncı kuruluşu protesto eden maskelerle katılan Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları ekranlara yansıtılmadı.

Kadıköy’deki maçı 1-0 kazanan sarı lacivertli futbolcular, maç sonu yayınına üzerinde “beFair” (Adil Ol) yazılı maskelerle katıldı. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, futbolcuların maç sonu açıklama yaptığı, ancak yayıncı kuruluşun bu görüntüleri yayınlamadığına dikkat çekildi.

Sarı lacivertliler, “Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır.
Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir” ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Fenerbahçe’nin bu hamlesine izinsiz logo kullanımı nedeniyle dava açmış ve tedbir kararı aldırmıştı. Ancak karara itiraz eden Fenerbahçe Kulübü, sloganının kullanılmasının durdurulmasına ilişkin verilen tedbir kararının mahkemece kaldırıldığını duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:22:44,