Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde söz savunmanın

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gidişatını belirlemeye aday Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler savunmaların üzerinde olacak; özellikle de daha farklı karakterde oynayan iki stoper grubunun… Beşiktaş'ın, orta sahaya kadar gelen ve pas dağıtımında rol oynayan ikilisi Welinton ile Domagoj Vida… Fenerbahçe'de ise ceza alanı çevresine duvar ören, teması veren ve yüksek toplardaki başarılarıyla öne çıkan Serdar Aziz-Attila Szalai…

HÜCUMDA WELINTON FARKI

Sergen Yalçın, Welinton'u adeta bir orta saha oyuncusu gibi kullanıyor. Brezilyalı, stoperler arasında atak aksiyonları içinde bulunma ve rakip sahada top kazanma istatistiklerinde lig birincisi. Welinton toplam şut pası ve maç başına başarılı pasta ise lig ikincisi…

ABOUBAKAR SZALAI’YE EMANET

Lihin dar alanlarda en etkili forveti olan Aboubakar, Attila Szalai'nin bir numaralı görevi olacak. Macar stoper, ilk maçta Fenerbahçe'ye iki gol atan Kamerunluyu, gölge gibi takip edecek. Szalai ve Serdar, Beşiktaş forvetlerinin görüntülü analiziyle derslerini çalışıyor.

SÜRPRİZ GOLCÜ VIDA

Siyah-beyazlı savunmanın kaptanı Vida'nın, farkı defans arkasına atılan topları süpürmekte yatıyor. Kaleciden aldığı topları oyuna sokma becerisine sahip Hırvat yıldızı öne çıkaran diğer özelliği de duran toplardaki başarısı. Vida, yine sürpriz gol kovalayacak.