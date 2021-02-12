Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının saati değişti

Galatasaray’ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul’da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa’nın arasında daha önce saat 19:00’da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinde 19:00 olarak belirtilen maç başlama saati 16:00 olarak güncellendi.

Zemine branda örtüldü

Diğer taraftan, sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda önlemler almaya başladı. Çimlerin zarar görmemesi ve zeminde kar birikmemesi için sahanın tamamı görevlilerce brandalarla kapatıldı.

Görevliler, yağış nedeniyle maçta herhangi bir aksama veya erteleme olmaması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Önlemler kapsamında, sahanın açık tutulması için maç sırasında da ekiplerin statta hazır durumda bekleyeceği kaydedildi.

Başkent’te de saat değişti

Süper Lig’in 25’inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Eryaman Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati de 16.00’ya alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, “15 Şubat Pazartesi oynanacak Gençlerbirliği – Beşiktaş müsabakasının başlama saati, Meteoroloji verilerine göre beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilgili kulüplerin başvuruları ile yayıncı kuruluşun da olumlu görüşü sonrasında saat 19.00’dan 16.00’ya alındı” denildi.