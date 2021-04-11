Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un talihsiz sakatlığı!

Süper Lig 34. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta Cenk Tosun talihsiz bir sakatlık yaşadı ve sedyeyle oyunu terk etti.

Dakikalar 75’i gösterirken rakibiyle hava topu mücadelesine giren milli futbolcu, yere düştükten sonra ayağa kalkamadı. İlk anda durumu fark etmeyen tecrübeli futbolcu, sağ dizinin kötü durumda olduğunu görünce acı içinde bağırdı. Sağlık ekipleri anında saha içine girdi ve yıldız golcüyü sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı.

Denizlispor maçı öncesi sakatlanan ve Şubat ayından beri takımdan uzak kalan Cenk Tosun, milli takım kampına dahil edildikten sonra corona virüse yakalanmıştı. Alanyaspor maçı öncesi testi negatif çıkan ve haftalar sonra formasıyla buluşan 29 yaşındaki forvet takıma golle dönmüştü.

Aboubakar’ın yokluğunda Erzurumspor deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkan Cenk Tosun, takımının maçtaki ilk golünü atan isim olmuştu.