Bursaspor futbolcularından maaş göndermesi: Peygamberimiz buyurdu…

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular, Boluspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından ortak bir mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüpteki maaş ödemelerindeki sıkıntı ile ilgili olduğu düşünülen mesajda “Peygamberimiz buyurdu: İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Başta Özer Hurmacı olmak üzere Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz ve Ramazan Keskin, aynı içeriği paylaştı.

Futbolcuların bu mesajı uzun süredir maaş alamayan personel için attığı tahmin ediliyor.

TAKIM BOLU’YA ERKEN GİTTİ

Öte yandan TFF 1. Lig'in 25. haftasında 7 Mart Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçtan iki gün önce Bolu’ya hareket etti.

Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastalığı ağır geçiren ve takımdan uzun süredir ayrı olan Onur Atasayar da 5 maçlık aranın ardından takımdaki yerini aldı. Teknik Direktör Mustafa Er'in, tecrübeli futbolcuya ilk 11'de şans vermesi halinde oynayabilecek seviyede olduğu ancak zorunlu olmadıkça da riske edilmesinin beklenmediği belirtildi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesaplarından, “Haydi bismillah” mesajını paylaştı.