CANLI | Cebelitarık-Türkiye

Cebelitarık-Türkiye maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda heyecan Cebelitarık-Türkiye maçı ile devam ediyor. Grupta lider konumda bulunan Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'a konuk oluyor. Cebelitarık-Türkiye maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, lider olduğu 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Victoria Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Estonya’dan Kristo Tohver düdük çalacak.

Son iki maçında Letonya ile 3-3, Karadağ ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, zayıf rakibi karşısında 3 puan alarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ay-Yıldızlılarda cezalı olan Lille’in forveti Burak Yılmaz forma giyemiyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık son sırada yer alıyor.

Türkiye’nin kırmızı listede yer alması nedeniyle Karadağ maçı için İngiltere’den gelemeyen Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, Cebelitarık maçı kadrosuna dahil edildi.