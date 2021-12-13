Sivasspor-Galatasaray maçında tek golle üç puan

Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda yediği golle rakibine mağlup oldu. Galatasaray'ın ligdeki üç puan hasreti 5 maça çıkarken, Sivasspor'un galibiyet serisi üç maça çıkardı.

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Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Oldukça temposuz ve pozisyon açısında kısır geçen karşılaşmada tek gol, Muslera’nın sakatlandığı pozisyonda Fajr’den geldi. Avrupa’da namağlup lider olarak gruptan çıkan Galatasaray’ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Sivasspor üst üste gol yemeden üçüncü maçını kazanmış oldu.

Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde keyifsiz geçen 90 dakikada iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Galatasaray’ın topa daha çok sahip olduğu, Sivasspor’un ise rakibini kendi yarı alanında karşılayıp, hızlı hücumlarla pozisyon aradığı maç izleyenleri adeta uyuttu.

İKİ TAKIM DA HÜCUMDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray’ın 29. dakikada Feghouli’nin ceza sahası içinden çektiği şut dışında pozisyon üretemediği maçta Sivasspor, ceza sahası dışından çektiği şutlarda Muslera’yı geçemedi. Fauller ve pas hataları nedeniyle sık sık duran oyunda gol ise, büyük bir şanssızlık sonucu geldi.

Maçta 80. dakika oynanırken ceza alanının hemen üzerinde Muslera ile Luyindama’nın çarpışması sonrasında topla buluşan Yatabare pasını müsait durumdaki Fajr’a aktardı. Pozisyonda sakatlanan Muslera kalesine dönemeyince Fajr’in hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetle Sivasspor puanını 22 yaparken, Galatasaray 23 puanda kaldı.

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GALATASARAY LİGDE GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı yendi. Sarı-kırmızılı takım, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe’ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

Galatasaray, son olarak da Sivasspor’a yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

FATİH TERİM MAÇI SİYAH FİLMLİ LOCADA İZLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza aldığı için takımının başında sahaya çıkamadı. Cezalı olan Fatih Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı.

Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Fatih Terim'e siyah filmli locada teknik heyetten yardımcıları eşlik etti. Locanın camlarının siyah filmle kaplanması ise dikkat çekti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI