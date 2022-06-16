Dört Büyükler’den TFF başkanı Mehmet Büyükekşi’ye dört değişik tebrik!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi için tebrik mesajları yayınlarken; Dört Büyükleri'nde farklı açıklamaları dikkatlerden kaçmadı!

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. 209 oyunda 158’ini alarak tek aday girdiği seçimde başkanlığa seçilen Büyükekşi, TFF’nin olağan seçimli genel kuruluna kadar 1 yıl boyunca görev yapacak.

Galatasaray Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü resmi siteden; Beşiktaş ile Trabzonspor da sadece Twitter üzerinden mesaj yayınladı.

Resmi siteden açıklama yayınlamayan siyah-beyazlılar tweet olarak yaptıkları paylaşımda Mehmet Büyükekşi’nin ismini geçirmezken; sarı-lacivertliler resmi site aracılığıyla talep ettiklerini sıralayıp ‘Hayırlı olsun’ ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir.

Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde;

Son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını,

TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla

Her kulübe eşit mesafede durmasını,

Sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını,

Mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor;

Göreve yeni başlayan TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz. ”

GALATASARAY’DAN TEBRİK

Galatasaray Kulübü de resmi siteden açıklama yaparak, TFF seçimine katılan yöneticilerini paylaşıp yeni başkan için tebrik mesajı yayınladı;

“Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve Yönetim Kurulu'na yeni görevlerinde başarılar dileriz.”

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda göreve seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/yqCXUKhvfr — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 16, 2022

BEŞİKTAŞ İSİM VERMEDEN KUTLADI

Beşiktaş da resmi siteden herhangi bir açıklama yayınlamazken, Twitter’dan da yeni başkan Mehmet Büyükekşi’nin ismini geçirmeden tebrik paylaşımında bulundu;

“Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda göreve seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Büyükekşi’yi tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ZSAfh1gZea — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 16, 2022

TRABZONSPOR DA TWEET ATTI

Bordo-mavili kulüp de tıpkı Beşiktaş gibi resmi siteden açıklama yapmazken, sadece Twitter hesabından paylaşımda bulundu;,

“Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Büyükekşi’yi tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz.”