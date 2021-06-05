Ertuğrul Sağlam’dan itiraf: ‘İstifa etmedim, görevime son verildi’

Samsunspor’un eski Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'dan istifa etmediğini, ayrılık sürecinin şahsına iletilen tebligatla sona erdiğini açıkladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'dan ayrılığı sonrası ilk açıklamasını yaptı. Sağlam yaptığı açıklamada, “Kasım 2019’da büyük bir hasret ve heyecanla başlayan Samsunspor teknik direktörlüğü görevim, 2 Haziran Çarşamba sabahı şahsıma iletilen tebligatla sona ermiş bulunuyor. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, bir meydan okuma olarak başlayan geçen sezonu 6 puan geriden gelip 10 puan fark atarak şampiyonlukla tamamlamamız son derece önemli bir başarıydı. Bu sezon, pandemi şartları, önemli oyuncularımızın sakatlık süreleri, son haftalardaki saha dışı tuhaf gelişmeler ve içeride uğraşmak zorunda kaldığımız sorunlar ise camianın 10 yıllık hayalinin gerçekleşememesinde önemli etken oldu” dedi.

Samsun'daki döneminin başarısızlık olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Sağlam, “Tüm bu olumsuzluklara karşın, 70 puan toplayarak sezonu Süper Lig'e doğrudan yükselen rakiplerimizle aynı puanla tamamlamamızı başarısızlık olarak değerlendiremeyiz. Son maçın ardından duyduğumuz, gördüğümüz ve bir şekilde bize iletilen, şu anda detaylandıramayacağım bazı olaylar ise sezon içinde tahmin edilenden çok daha farklı ve beklenmedik rakiplerle de mücadele ettiğimiz gerçeğini yüzümüze vurdu” diye konuştu.

“İSTİFA ETMEDİM, GÖREVİME SON VERİLDİ’

İstifa etmediğini, tebligatla görevine sor verildiğini belirten Sağlam, “Samsunspor’a aidiyetini geçmişte olduğu gibi bu sezon içinde de maddi ve manevi kanıtlamış biri olarak bu veda şeklinin içime sinmediğini de belirtmek istiyorum. Vurgulamak istediğim bir başka önemli konu da daha önce ifade ettiğim şekilde sözleşme şartlarının gereği konusunda anlaşma isteğime ve fedakarlık yapma talebime kulüp yetkililerinin cevap vermemesi nedeniyle ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır” şeklinde konuştu.

Samsunspor'a başarılar dileyen Sağlam, “Görev süremiz boyunca yanımızda olan, bizimle sevinip bizimle üzülen, destekleriyle bize güç veren, Samsunspor sevgisini kendi kişisel hesaplaşmalarından ve menfaatlerinden önde tutan herkese minnettarım. Altınordu maçının son düdüğüyle hayal kırıklığı ve duygu yoğunluğu yaşadığımız anda tribünden ağza alınmayacak sözler sarf eden 3-5 kişiye göstermiş olduğum tepki nedeniyle üzüntümü de belirtmek isterim. Gerek sosyal medya, gerekse diğer iletişim araçlarıyla bize sevgi ve ilgilerini ileten taraftarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Samsunspor camiası hak ettiği Süper Lig'e en kısa sürede ulaşır ve büyük taraftarıyla gururumuz olmaya devam eder” ifadelerini kullandı.