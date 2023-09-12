Fenerbahçe, Andre Gomes transferi için harekete geçiyor
Fenerbahçe yönetimi, defansif orta saha transferi için listesini daraltıyor. Listeye eklenen son isim, Everton'ın Portekizli ön liberosu Andre Gomes.
Fenerbahçe defansif bir orta saha ile transferi kapatmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin elindeki liste bir hayli kabarık. Listeye eklenen son isim ise Everton'ın Portekizli ön liberosu Andre Gomes oldu.
30 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen İngiliz kulübü, menajerler aracılığıyla Andre Gomes'i Fenerbahçe'ye önerdi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın onay verirse oyunculya temasa geçilecek.
Benfica, Valencia, Barcelona formaları da giyen Gomes, geçen sezon kiralık oynadığı Lille'de 27 resmi maçta 3 gol, 2 asist üretmişti.