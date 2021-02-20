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Fenerbahçe listede yok dedi, Galatasaray belge yayınladı!

Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı listede Galatasaray Yöneticisi Yusuf Günay'ın oğlu Burak Günay'ın olmadığı görüldü. Günay'ın maçtan fotoğraf paylaşması üzerine sarı-lacivertli taraftan tepki gelirken; Galatasaray Kulübü 6 Şubat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderilen protokol listesini paylaştı.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 12:03, 20/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe listede yok dedi, Galatasaray belge yayınladı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşananlar, aradan günler geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli yönetici Metin Sipahioğlu'nun rakiplerine yönelik açıklaması sonrası dozu yükselen tartışma, yeni belgelerle yeni bir bir boyuta taşınabilir.

Fenerbahçe derbide protokol tribününe giren kişilerin listesini açıkladı. Ancak listede Galatasaray Yöneticisi Yusuf Günay’ın oğlu Burak Günay’ın olmadığı iddia edildi. Günay’ın başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı paylaşım sonrasında listede olmamasına rağmen tribünde yer alması tepki çekmişti.

Galatasaray Kulübü, SÖZCÜ’ye özel olarak gönderdiği protokol listesinde Burak Günay’ın da yer aldığı görüldü.

Burak Günay, başkan Mustafa Cengiz ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Galatasaray cephesi, Başkan Mustafa Cengiz'e girişte kimliğinin sorulduğunu belirtip tepki göstermişti. Fenerbahçe yönetimi ise stat kameralarından Galatasaray protokolünün stada giriş anlarını paylaşmıştı.

Fenerbahçe Galatasaray Mustafa Cengiz Sağlık
Yayınlanma Tarihi:10:35,