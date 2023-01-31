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Fenerbahçe ve Kayserispor, Onur Bulut transferi için anlaştı

Kayserispor forması giyen Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda iki kulüp anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile el sıkıştıklarını duyururken anlaşmanın detayları da açıklandı.

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Fenerbahçe ve Kayserispor, Onur Bulut transferi için anlaştı

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe’yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut’un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, “Onur’un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek.” dedi. (AA)

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