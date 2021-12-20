Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışından uzaklaşılması sonrasında teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe Kulübü, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira’yı gönderdi! Beşiktaş derbisindeki beraberliğin ardından lider Trabzonspor ile puan farkının 14’e çıkması, sarı-lacivertli taraftarların da tepkisini çekmişti. Fenerbahçe yönetimi, taraftarların istifa tezahüratlarının ardından Portekizli teknik adamın görevine son verdi.

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Fenerbahçe, Vitor Pereira ile 2021-2022 sezonunda çıktığı toplam 25 maçta 11 galibiyet, 7’şer beraberlik ile mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde de grubunu 3. sırada tamamlayıp, UEFA Konferans Ligi’ne gitmişti!

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”

3’LÜ SAVUNMA TARTIŞILDI

Fenerbahçe’de sezonun ilk 17 haftasındaki savunma sistemi tartışmaların odağında yer aldı. Teknik direktör Vitor Pereira’nın 3’lü savunma ile oynaması ve istenilen başarının gelmemesi camianın tepkisini çekti. Pereira, özellikle başkan Ali Koçun da istememesi üzerine sistemde değişiklik yaparak oyuna başlasa da mücadele içinde yaptığı hamleler ile olumsuz tabloyu silemedi.

KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI

Geride kalan 17 haftada her maça farklı 11’le çıkan Vitor Pereira, kadrodaki istikrarı oluşturamadı. Pereira’nın oynattığı sistem ve kadro istikrarsızlığı sebebiyle iç saha ile dış sahada alınan kötü sonuçlar olumsuz eleştirileri de peşinden getirdi. Her hafta farklı bir 11’le sahadaki yerini alan Pereira, camianın ve taraftarların büyük tepkisini çekti. Skor ve oyun olarak camiayı memnun edemeyen Portekizli teknik adamın transferde ısrarla istediği bazı isimler de verimsiz kaldı.

ALİ KOÇ 8. TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ ESKİTTİ!

Fenerbahçe Kulübü’nün 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan kongrede başkan seçilen Ali Koç, 3,5 yıllık görevinde 8 farklı teknik direktörle çalıştı.

Koç, Vitor Pereira’nın görevine son vermesiyle 9. teknik direktör arayışlarına başladı.

Ali Koç döneminde Fenerbahçe’yi çalıştıran isimler ve maç sayıları

Phillip Cocu (15)

Erwin Koeman (9)

Ersun Yanal (54)

Zeki Murat Göle (2)

Tahir Karapınar (9)

Erol Bulut (34)

Emre Belözoğlu (10)

Vitor Pereira (25)

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