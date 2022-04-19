Galatasaray’da başkanlık seçimine tedbir! Seçimin gerçekleşmesi için…

Galatasaray'da son açılan dava sonrası mahkeme tedbir kararı verdi.

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İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray kongresinde gerçekleştirilecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi! 30 Nisan'daki seçim gerçekleşmeyecek.

Galatasaray’ın 26 Mart’ta yapılan ve 25 saat sonunda başkan Burak Elmas’ın ibra edilmemesiyle sonuçlanan genel kurul için 3. kez davalık oldu! İlk olarak İstanbul Valiliği, ardından eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş ve son olarak genel kurul üyesi Fırat Devilioğlu genel kurulun iptaliyle 30 Nisan’daki seçim için tedbir alınması için mahkemeye başvurdu.

10. Asliye Mahkemesi de 30 Nisan’daki Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun aday olduğu Galatasaray Kulübü Başkanlık seçimine tedbir koydu. Çıkan tedbir kararı nedeniyle seçimin yapılabilmesi için tek yol Burak Elmas’ın istifa etmesi…

Öte yandan Galatasaray’da öğleden sonra başkan adayları, divan başkanı ve genel kurul divan başkanı; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kuruluyla bir araya gelecek. Toplantıda tedbir için bir üst mahkemeye itiraz edilip edilmeyeceği konuşulacak.

GS TV’DEN GENEL KURUL YAYIN GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, GS TV’den Genel Kurul yayın görüntüleri, Genel Kurul’un toplantı tutanağı ve hazirun cetveli gibi belgelerin davalı kuruldan celbine karar verdi. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra dosya üzerinden ön inceleme yapılmasına karar veren mahkeme, tarafların delilleri sunmalarının ardından ön inceleme duruşması yapılması takdirinde taraflara davetiye çıkarılmasına karar verdi.