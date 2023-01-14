Gaziantep FK’nın konuğu Fenerbahçe

Süper Lig'de son 13 maçta sadece 1 kez kazanabilen Gaziantep FK, zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Kalyon Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip kaleye 23 gol atan Gaziantep FK, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

GAZİANTEP 13 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 6’şar mağlubiyet ve beraberlik aldı.

FENERBAHÇE İLE 7. MAÇ

Spor Toto Süper Lig’de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, sarı-lacivertliler ile toplamda 6 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 4’ünü Fenerbahçe 2’sini ise Gaziantep FK kazandı.

Süper Lig’de çıktığı 2019-2020 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 5-0 mağlup olan Gaziantep FK, sezonunun ikinci maçında ise rakibine sahasında 2-0 yenildi. 2020-2021 sezonunda evinde Fenerbahçe’yi taraftarının desteğiyle 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise aynı skorla rakibine mağlup oldu.

Geçen sezonun ilk maçında evinde sarı-lacivertli takımı 3-2 yenen Güneydoğu temsilcisi, ligin ikinci yarısında ise rakibine deplasmanda aynı skorla yenildi. Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın 2’sini kazanmayı başardı.

İKİ YILDIZ KART SINIRINDA

Gaziantep FK’de Günay Güvenç ve Figueiredo’nun 3 sarı kartı bulunuyor. Güvenç ve Figueiredo, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 20. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Bardakçı ise bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı oyuncu bulunmuyor. (AA)