Göztepe-Trabzonspor maçının devre arasında olay

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın devre arasında iki takım arasında gerginlik yaşandı.

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Süper Lig’in 10. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında sinirler gergindi! Dolu tribünler önünde oynanan maçın devresine girilirken Göztepeli futbolcular bir pozisyon için hakeme itiraz etti.

Devre olunca Atınç Nukan’ın hakeme doğru itirazını sürdürdüğü anda soyunma odasına doğru giden Marek Hamsik, Atınç’ın eline sert şekilde vurdu. Bu hareket sonrasında iki takım futbolcuları gergin anlar yaşadı.

İzmir ekibinin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, itirazları nedeniyle sarı kart görürken, Göztepe Teknik Direktörü El Maestro’nun yardımcısı İlhan Şahin kırmızı kart gördü. Yayıncı kuruluşun ikinci yarı başlarken paylaştığı bilgiye göre de Trabzonsporlu Hamsik de soyunma odalarına giderken koridorda sarı kart gördü.