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Hakan Çinemre, Denizlispor’da

Denizlispor, son olarak Adanaspor'da forma giyen Hakan Çinemre ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

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Hakan Çinemre, Denizlispor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil siyahlı ekip son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çinemre’yi 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çinemre ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır” sözlerine yer verildi.

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