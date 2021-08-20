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Hatayspor yeni forvetini buldu: Ayoub El Kaabi

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Hatayspor yeni forvetini buldu: Ayoub El Kaabi

Hatayspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Hatayspor, son olarak Wydad AC forması giyen tecrübeli forvet Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Hatay Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Onursal Başkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ayoub El Kaabi’ye bordo-beyaz formamızla başarılar dileriz” denildi.

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