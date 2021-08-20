Hatayspor yeni forvetini buldu: Ayoub El Kaabi
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Hatayspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Hatayspor, son olarak Wydad AC forması giyen tecrübeli forvet Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Hatay Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Onursal Başkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ayoub El Kaabi’ye bordo-beyaz formamızla başarılar dileriz” denildi.
Hoş Geldin Ayoub El Kaabi
@AyoubElKaabi #AtakaşHatayspor pic.twitter.com/KDrCbBzYMB
— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 20, 2021