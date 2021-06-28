İspanya kalecisi Unai Simon’dan inanılmaz hata

EURO 2020 Son 16 turunda Hırvatistan ve İspanya kozlarını paylaşırken, kaleci Unai Simon’un hatası mücadeleye damga vurdu.
Maça çok iyi başlayan İspanya üst üste net gol fırsatlarından yararlanamazken 19. dakikada hiç beklemediği bir anda topu kendi ağlarında buldu.
İspanyol futbolcuların kendi sahasında paslaştığı anda Pedri topu kaleci Unai Simon’a gönderdi. Ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Simon, seken topu kontrol edemeyince ağlarla buluştu. Golden sonra büyük üzüntü yaşayan Simon’u takım arkadaşları teselli etti.
GOOLL! İspanya kalecisi Unai Simon’dan uzun yıllar unutulmayacak, inanılmaz bir hata! Hırvatistan öne geçiyor!#EURO2020 #CRO #ESP pic.twitter.com/kOEaml83E8
— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
Unai Simon Harun’un kasimpasa maçında yaptığını yaptı
— Chinenye (@EmmanuelAstaldo) June 28, 2021
Unai simon oldu Fevzi Tuncay
— onemen35 (@onemen35) June 28, 2021
Unai Simon'un yediği golden sonra Şişli Etfal'e kaldırıldım puhahahahahahahahaha
— cengoal (@cengoal) June 28, 2021
Unai Simon gece Harun Tekin abimle uyumuş herhalde #ESP #CRO
— Alp (@Alpurunguozsari) June 28, 2021
Morata ve Koke bomboş pozisyonları atamıyor. Unai Simon atamayana atarları hayata geçiriyor. Futbol enteresan ya.
— Hakan Güleç (@hakan_gulec) June 28, 2021