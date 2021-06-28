Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İspanya kalecisi Unai Simon’dan inanılmaz hata

EURO 2020 Son 16 turu maçında Hırvatistan ile karşılaşan İspanya, 19. dakikada kaleci Unai Simon'un büyük hatası sonucu yediği golle şoke oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:11, 28/06/2021
Spor HaberleriFutbol
İspanya kalecisi Unai Simon’dan inanılmaz hata

EURO 2020 Son 16 turunda Hırvatistan ve İspanya kozlarını paylaşırken, kaleci Unai Simon’un hatası mücadeleye damga vurdu.

Maça çok iyi başlayan İspanya üst üste net gol fırsatlarından yararlanamazken 19. dakikada hiç beklemediği bir anda topu kendi ağlarında buldu.

İspanyol futbolcuların kendi sahasında paslaştığı anda Pedri topu kaleci Unai Simon’a gönderdi. Ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Simon, seken topu kontrol edemeyince ağlarla buluştu. Golden sonra büyük üzüntü yaşayan Simon’u takım arkadaşları teselli etti.

Euro EURO 2020 Futbol Harun Tekin Hırvatistan İspanya TRT tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:19:38,