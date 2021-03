Joe Biden’dan tarihi imza… Megan Rapinoe de Beyaz Saray’da

ABD A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Megan Rapinoe’nin uzun süredir uğraş verdiği kadın ve erkek arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek için önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Joe Biden, kadın ve erkek arasındaki gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik başkanlık bildirisini imzaladı. Beyaz Saray’da gerçekleşen imza törenine Joe Biden’ın eşi Jill Biden ile ABD A Milli Kadın Futbol Takımı da katıldı.

Joe Biden, yaptığı konuşmada ABD A Milli Kadın Futbol Takımı’nın bir hayranı olduğunu belirtirken “Burada bizimle olduğunu için çok teşekkür ederim. Siz kız çocuklarımıza hatta kız torunlarımıza ilham kaynağı oldunuz. Ben yönetimde olduğum sürece kadın ve erkeklerin eşit ücret alması için çabalayacağım” dedi.

“Hak ettiğim değeri göremedim”

Megan Rapinoe ise çocukluğunda Beyaz Saray’a gelmenin kendisi için ancak bir hayal olduğunu söyleyerek “Ülkemiz adına dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandım. Bu başarılarımıza rağmen hak ettiğim değeri göremedim. Haksızlığa uğradım. Göz ardı edildim. Saygısızlığa maruz kaldım. Sadece kadın olduğum için erkeklerden daha az kazanmam gerektiğini düşünenler var” ifadelerini kullandı.

Maçlarında stadyumların ful dolduğunu, formalarının yok satıldığını, televizyonda izlenme rekorları kırıldığının da altını çizen Megan Rapinoe “Bütün bunlara rağmen hala erkeklerden az kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

ABD’de son dönemde yapılan araştırmalar, aynı görevi yapan erkeklerin 1 dolar kazandığı bir işte kadınlar 82 sent elde edebiliyor. Bu rakam ırklar arasında da değişiklik gösteriyor. Afrika kökenli kadın çalışanlar aynı işte 63 sent, İspanyol kökenli kadın çalışanlar ise 55 sent kazanıyor.

FIFA’ya tepki göstermişti

Kadın ve erkek sporcular arasındaki gelir eşitsizliği, Megan Rapinoe’nin uzun zamandır değiştirmeye çalıştığı bir sorun… 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Hollanda’yı finalde 2-0 mağlup eden ABD, şampiyonluğa ulaşmıştı. Kupa töreninde podyuma gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, tribünler tarafından yoğun bir ıslıkla protesto edilmişti. Infantino’nun ıslıklanmasını haklı bulduğunu belirten ABD'li futbolcu Megan Rapinoe “Kamu utancı kimseye zarar vermez” ifadesini kullanmıştı.

Gianni Infantino’nun bu durumdan dolayı utanması gerektiğini belirten Megan Rapinoe, “Tribünler haklı… Ben de Infantino’yu eleştiriyorum. Kadın ile erkek arasındaki eşitliği sağlamak için pek çaba sarf etmiyor” demişti. Megan Rapinoe, bundan sonra sporda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için çabalayacağını da sözlerine eklemişti.

Infantino radikal bir karar almıştı

Kadın futbolu konusunda artık bir sonraki adımın atılması gerektiğini de belirten Megan Rapinoe “Artık değerli olup olmadığımız kanıtlamak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Herkes bir sonraki adım için hazır… Bundan sonra, ‘Kadınlar ve erkekler eşit para kazanmalı mı? Bonservis ücretleri eşit olmalı mı? gibi sorularla vakit kaybetmemeliyiz. Değerimizi ispatladık” şeklinde konuşmuştu.

Yaşananların ardından FIFA, kadın futboluna ayrılan kaynağı arttırmaya karar vermişti. Çin'in Şangay kentinde Ekim 2019’da düzenlenen FIFA Konsey Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, kadın futbolu için ayrılan kaynağın gelecek dört yıl içerisinde iki katına çıkarılacağını ve 1 milyar dolar olacağını söylemişti. Infantino, yaptığı açıklamada “Konsey mevcut 500 milyon dolarlık bütçeye 500 milyon dolar daha ekleme kararı aldı” demişti.

Kadın futboluna ayrılacak olan kaynağın, FIFA'nın 2 milyar 700 milyon dolarlık rezervlerden karşılanacağı duyurulmuştu.