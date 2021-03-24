Kasımpaşa, Şenol Can ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını buldu.

İstanbul ekibi, son olarak Karagümrük’ü çalıştıran Şenol Can ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kasımpaşa 31. hafta sonunda 31 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu sezon yoluna 4. teknik direktörüyle devam edecek olan İstanbul ekibi, Mehmet Altıparmak ile sezona başlayıp ardından İrfan Buz ve Fuat Çapa ile çalıştı.

Kasımpaşa Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Şenol Can ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Şenol Can’a ve ekibine çalışmalarına başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”