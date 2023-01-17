Kayserispor Antalyaspor’u uzatmada eledi
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olan son finalist Kayserispor, uzatmada bulduğu gollerle tur atlayan takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk etti. Normal süresi 0-0 berabere biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki gol bulan Türkiye Kupası’nın son finalisti Kayserispor, Antalyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.
İki takım da normal sürede girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç uzatmalara gitti.
Karşılaşmanın 105. dakikasında Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Cardoso’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu.
Kayserispor ikinci golü 120. dakikada buldu. Gökhan Sazdağı’nın ceza alanı dışından verdiği pasla ceza alanı içerisi sağ çaprazında topla buluşan Ethem Balcı, sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Kayserispor, adını çeyrek finale yazdıran takım oldu.
STAT: Akdeniz Üniversitesi
HAKEMLER: Cihan Aydın, Tevfik Özkoç, Cemil Tunç
ANTALYASPOR: Ataberk, Floranus (Dk. 87 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Amar Gerxhaliu, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 106 Emirhan Alperen Yılmaz), Soner Aydoğdu (Dk. 87 Mustafa Erdilman), Sinan Gümüş (Dk. 71 Luiz Adriano), Nakajima, Larsson (Dk. 96 Cemali Sertel), Mehmedi (Dk. 87 Ndao)
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman, Onur Bulut, Ackah (Dk. 61 Cardoso), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mensah), Emrah Başsan (Dk. 118 Ethem Balcı), Kemen (Dk. 78 Mane), İlhan Parlak (Dk. 73 Gökhan Sazdağı)
GOLLER: Dk. 105 Cardoso, Dk. 120 Ethem Balcı (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Ackah, Cardoso, Arif Kocaman (Kayserispor)