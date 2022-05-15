Marmaray’da Fenerbahçe-Trabzonspor taraftarı kavga etti
İstanbul'da maç sonrası Marmaray'ın Söğütlüçeşme durağında Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı. Birçok sarı-lacivertli taraftarın arasında kalan 3 bordo-mavili taraftar trenden çıkarak durağın kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı.
Trabzonspor’un İstanbul’da oynadığı Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlarla, Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Karagümrük ile oynadığı karşılaşmadan çıkan sarı-lacivertli taraftarlar Marmaray’ın Söğütlüçeşme durağında kavga etti.
Bazı sarı-lacivertli taraftarlar yaşanan gerilimi düşürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Trenden inen 3 Trabzonspor taraftarı kendilerini durağın sonuna atmayı başarıp kavgadan uzaklaştı.
Kavganın yaşandığı trende istasyona hiçbir güvenlik görevlisinin gelmemesi de dikkat çekti.
YALOVA’DA DA FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE SALDIRI
Öte yandan maç günü sabahında Yalova’da bir akaryakıt istasyonunda İstanbul’daki Trabzonspor-Altay maçına giden bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul-Gebze-İzmir Otobanı Yalova Altınova ilçesinde yer alan akaryakıt istasyonunda iki takımın taraftarları karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanacak Altay maçını izlemeye giden Trabzonspor taraftarları, Balıkesir’den İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.
Saldırıda bazı taraftarların otobüse yangın söndürücü sıktığı görüldü. Olay sonrasında ayrılan iki taraftar grubu İstanbul'a hareket etti.