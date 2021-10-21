MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

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Son dönemde Türk futbolu kamuoyunun en çok eleştirdiği Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) başkan Serdar Tatlı istifa etti. Tatlı’dan önce de 19 Ekim Salı günü MHK Yönetim Üyesi Metin Tokat istifa etmişti. Dün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri, MHK yapısı ve hakem performanslarını değerlendirmek için toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi siteden henüz açıklama yapmazken, Serdar Tatlı hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini tüm hakem dünyasıyla paylaştı.

ÖNCEKİ MHK BAŞKANLARININ GÖREV SÜRELERİ

Kuddusi Müftüoğlu 1 yıl 35 gün

Yusuf Namağlu 2 yıl 194 gün

Sabri Çelik 139 gün

Zekeriya Alp 1 yıl 47 gün

Serdar Tatlı 1 yıl 57 gün

Merkez Hakem Kurulu’nda son 20 yılda 10 farklı isim görev aldı. 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu ve Serdar Tatlı başkanlık etti.

SON OLARAK ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTERDİ

Ligin 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, maçın hakemi Ali Şansalan ve MHK’ye ağır eleştiriler getirmişti. Koç, “Bunlar düdüğü 2 gün asar, 3. gün verirler. Sistemin kökünden değişmesi lazım. Bu adam, bu maça atanmamalıydı. Başından da böyle söyleniyordu, biz ağzımızı açmadık. Bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya ne hakları var? Son 2 senedir resmen katlettiler bizi! Geçen sene 15 puanımız çalındı. Bu böyle gitmez! Ya çarpışarak değişecek ya da aklı selim herkes omuz omuza vererek değişecek” ifadelerini kullanmıştı.

AHMET AĞAOĞLU: MHK’DEN 18 KULÜP RAHATSIZ

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu hakkında “İlk defa 18 kulübün bir araya gelerek almış olduğu bir kararı speküle ederek sulandırmaya çalışıyorlarsa da şunu ifade edebilirim; Bugün itibariyle MHK'nin yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden iki kulüp çekimser, diğer 18 kulüp rahatsız” açıklamasını yapmıştı.

KOÇ’TAN HAZİRAN AYINDA METİN TOKAT VE MHK’YE TEPKİ

Başkan Ali Koç, Haziran ayında da yaptığı açıklamalarda MHK ve Metin Tokat’ı eleştirmişti.

Koç, “Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig maçlarının atamalarını 2 kişi yapıyor. Başkan ve Tokat soyadlı biri. Akraba kontenjanından o arkadaş. Sicilini söylememe gerek yok herhalde, geçmişini. 2 kişi, en iyi niyetli 2 kişi olsa da hata yapmamaları mümkün değil. Metin Tokat hakem atamalarında olamaz arkadaş, o-la-maz! Olmamalı. Hepiniz bu arkadaşın geçmişini biliyorsunuz. Göz göre göre bu hatayı yapıyor, göz göre göre. Burada sesleniyorum MHK’ye” diyerek eleştirdiği Tokat ve MHK Başkanı Tatlı artık görevde yok!